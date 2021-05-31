2019年起新冠病毒全球大肆虐，現在先進國家人民已經廣泛接種冠病疫苗，疫情逐漸緩和。然而疫情在台灣才逐漸延燒，我們不得不重視疫苗供應不足的問題。

接種疫苗是遏止疫情惡化的有效辦法。從早期的「牛痘接種術」，疫苗就成為人類與病毒鬥爭的堅實後盾。天花、麻疹、小兒麻痺 (脊髓灰質炎)、肝炎等曾肆虐全球的傳染病，都通過疫苗接種得到有效的控制。

牛痘疫苗的發明，真是科學上有名的機緣巧合 (serendipity)！傳說中金納(Edward Jenner)醫生在病人當中，偶然發現擠牛奶的女工沒有感染天花的病例，後經過研究發現接種牛痘病毒可以產生抗體，保護人類免於天花的感染，而且終生免疫。這說起來像是科學界的偶然。

這個技術，就最早成為疫苗的核心技巧。利用減毒、滅活得到不具危險性的病原體，注入人體激發免疫系統防禦。該技術疫苗製作方便，保存、運送容易。然而疫苗成分複雜，過去若不小心，甚至接種後仍有毒力恢復的風險。隨著生化科技的進步，這些問題現在都可避免。大陸的國藥、科興疫苗就是使用這些技術，兩家也都得到世衛 (WHO) 的批准，也都相當安全。

第二種疫苗為透過基因工程取得病原體的蛋白結構、多醣體來做成疫苗。有多醣體疫苗、胜肽疫苗和次單位疫苗…等。也就是用病毒的關鍵部件當鑰匙，將其交給人體的免疫系統認識。技術上有的還使用吸附劑、佐劑，病毒載體等，最後將之遞送至人體細胞，製造抗原來刺激免疫系統。

AstraZeneca/Oxford共同開發的AZ疫苗就是將新冠病毒蛋白編入黑猩猩腺病毒載體，Johnson & Johnson子公司Janssen的載體則是採用人類腺病毒Ad26。而我國即將完成第3期臨床的高端公司疫苗為次單位疫苗。

第三種疫苗則是以信使核糖核酸(mRNA)疫苗為代表的基因疫苗。信使的作用，是教細胞如何製造出一種蛋白質(片段)，從而觸發體內的免疫反應。如果真正的病毒進入我們的身體，這種產生抗體的免疫反應可以保護我們免受感染。但由於mRNA是不穩定的基因片段，需要極低溫 (-80oC)才能保持安定，冷鏈成本非常高。

莫德納 (Moderna) 和 輝瑞/BNT (Pfizer/ BioNTech) 的疫苗就是如此。創始人卡瑞蔻(Katalin Kariko) 女士，她可能是今年諾貝爾醫學獎的篤定人選。她出生、成長於匈牙利，早年拿到塞格德大學(University of Szeged)的博士，後來找到美國博後的研究工作，1990年並到賓州大學成為一名研究型的助理教授，但1995年時沒拿到長聘，研究計畫經費被拒絕，還被降職，直到1997年她遇到剛從國家衛生研究院跳槽到賓大的懷斯曼(Drew Weissman)教授。兩人開始合作，終於在2005年獲得重大突破。

原來卡瑞蔻沒有辦法解決的問題是，合成的mRNA非常容易受到人體自身免疫系統的攻擊。這意味著合成的mRNA還未被運送到靶細胞前，就已經被人體的免疫系統摧毀了。2005年的突破是他們終於找到解決過度免疫反應的辦法，用弱化的版本替換了其中一個RNA的模組，就像換輪胎一樣。這樣新的mRNA，就可以植入人體並引起免疫系統的正常抗體反應。但這個突破當時也沒有得到醫學界的認可，沒有一家藥商願意和他們合作。多年以後才有兩家分別叫 Moderna和 BioNTech的小公司注意到他們的成果，並願意投資，利用這一技術開始研製疫苗。

傳統疫苗的研製一般短則3、5年，長則十幾年才能上市。但這一次新冠疫情，在取得病毒的基因序列之後，兩家公司只用了幾個月時間就研製出了效率高達95%的mRNA疫苗。

其實現在不論哪一種疫苗都需要高深的生技知識。知識的累積與進化，冥冥中有發展的必然軌跡。就像居里夫人時代，科技已經到一定的程度，她沒有發現鐳，鐳最後也會被發現。不同的是，現在的突破就像mRNA的研究過程需要解決卡住的問題。因此，科學的研究進展還是站在巨人的肩膀上往前走那一小步，但是要走那一步還是需要幸運的機緣巧合。

（作者為中信金融管理學院講座教授暨台大經濟系名譽教授）