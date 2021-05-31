「給我疫苗，其餘免談！」台灣疫情猛爆的今天，這已是全民共識。多少企業、地方首長想盡辦法引進疫苗，盼緊急授權尋求解套，偏偏中央流行疫情指揮中心硬搬出統籌原則，直到民間爆氣，連綠營人士、網紅館長陳之漢都開罵，才終於改口。但接著卻為尚未進入3期臨床試驗的高端、聯亞開綠燈，不管是否解盲、能否取得國際認證，火速簽約採購千萬劑，拿全民當白老鼠，真令人氣絕。

台灣疫情近期每日死亡人數以2位數計，重症死亡與確診比例大幅超越他國，累計死亡人數更已超越2013年SARS。如今，以最快速度引進疫苗已是眾所期盼，但計畫引進50萬劑嬌生的國際佛光會秘書長覺培法師守著電視，聽到疫情指揮官陳時中的回答竟是，「由中央和原廠簽約採購，由中央政府統籌分配……」，他不免疑惑，為何政府不能「念蒼生之苦」。

國際疫苗既然取得困難，民間出力補不足有何不可？總不能眼睜睜再看著醫療資源耗盡，重症患者徘徊醫院走廊和急診間，甚至老嫗沒尊嚴地離世。

但當國際佛光會、台企聯、孫文學校總校長張亞中等表達要捐疫苗時，指揮中心第一時間的回答，竟搬出須依「疫苗安全、法律責任與接種部署」三層面，及「中央與原廠簽約採購」、「中央統籌分配執行」兩原則，實在令人心寒。不是說原則不對，而是人命關天，面對非常時期，政府怎能如此冷血對待，如此不通人情。

雲林縣長張麗善開了第一槍，準備與生技公司合作，採購嬌生、莫德納、AZ疫苗共100萬劑，盼中央盡速通過；實則包括雙北首長、南投縣長也早說過，別逼地方自力更生。執政黨該好好思考一旦地方首長及議會聯合抗爭，會出現什麼後果。

採購疫苗政策更是荒腔走板。國際認證疫苗如輝瑞BNT、莫德納，無不經第三期試驗，試驗人數達3、4萬之譜，每人成本1至3萬美元，但明明5月12日高端還在官網召募65歲以上民眾做二期試驗，前兩期加總試驗不到4千人，難道未來是想拿全民當三期試驗的白老鼠？再說，依國際標準，三期人體試驗成本約60億元，高端拿全民當試驗，沒談補償交代，衛福部急就章就簽約說得過去嗎？

台北市長夫人陳佩琪的質疑，不是沒道理。沒3期實驗，萬一抗體無效怎麼辦？抗體和抗原（病毒）結合為「抗原、抗體複合體」在人體亂竄，會引發什麼後果？且台灣已爆社區感染，國產疫苗申請三期試驗除緩不濟急，做雙盲實驗可能害命且不人道。這不是拿國人性命開玩笑嗎？如此做不僅將成國際笑柄，疫苗也難取得國際認證，當國際疫苗護照通行時更難被其他國家認可。

面對指責，陳時中態度放軟，感謝各界助買疫苗，表示在確認授權後會協助行政程序。盼衛福部真能政策急轉彎，關鍵時刻最重要的就只有救人民一命，蔡政府聽到人民的吶喊了嗎？給我疫苗，其餘免談！（作者為資深媒體人）