近半個月以來，台灣的新冠疫情迅速蔓延。人命關天，民進黨的各種應急舉措，讓人印象最深刻的卻是「要不惜一切代價牢牢維持住民進黨多年精心打造出的政治環境」。要讓台灣老百姓在「決定論」的「客觀」環境影響下，遇到任何大事，都只能選擇將身家性命託付在民進黨手上。事實上，台灣的確有非常大比例的民眾長期被幻覺籠罩，認為自己享有充分的政治選擇權，並且是經過自由選擇而讓民進黨執政。於此「客觀」政治環境下，國民黨若是不能對「能動論」有著深刻體認，積極奮發，藉勢改變格局；那麼國民黨就只能是一群由政客營運的政治公司；以前是大企業，現在淪為中小企業，並且正朝向不用開發票的小微商家地位滑去。

決定論與能動論除了有哲學意涵外，也是社會研究方法中的重要辯證關係類型。所謂「決定論」，即人類的行為，包括認知、決定、行動，均繫於前置條件，亦即客觀環境而定。決定論認為，自由意志是一種幻覺；實際上，人的意志並不是自由的。「決定論」則是人類透過思維與實踐結合，可以主動、自覺、有計劃地反作用於外部環境。從辯證關係的角度來看，決定論與能動論彼此間是一種此消彼長的關係。凡事既不真正「決定」，也不真正「能動」。具有強大能動性而能改變決定論等級客觀環境的人或事，均會影響整體或局部人類的歷史走向。

一般來說，人類雖然有一定程度的自由選擇能力，但是絕大多數人均會接受讓自己的行為被客觀環境影響。原因出在突破客觀環境的成本很高，例如：智慧不夠，知識不足，無法做出縝密判斷，不夠勇敢，擔心受到打擊報復等。

民進黨在政治競爭中，非常成功的打造了一個有利於自己生存的政治環境，那就是「身份正確」，這一點與華人的核心思想有關，亦即儒家強調的遠近親疏有異；將其發展之後，就成了非我族類（族群），其心必異。國民黨因為心繫大陸，所以被扣上「外來政權」帽子。許多綠色電台主持人，因而將國民黨「正名」為「國民匪黨」。

民進黨在很多議題上，都精確的掌握了群眾，或是借用少數群眾形成槓桿力量，藉此反覆加固對自己有利的政治環境。制度對民進黨來說，從來就不是什麼問題。凡是對自己有用的制度，就高舉法治大旗，若是制度對自己形成制約，就訴諸以情，蒙混過關，或加以修改；反正在既現有的政治環境下，人民多數有的不敢違逆，有的糊塗，均選擇了服從領導。

即便客觀局勢如此，人們並不是就沒一定的自由能力去做不同的選擇，以對抗現有（決定論）政治環境，但必須付出很高代價。例如：要有一種對於打擊報復，老子根本無所謂，我就是不怕你的基礎心態外；還必須方法正確，眼光精準，凝聚力量，能夠進行持久且有效的攻擊等。唯有如此，才有機會攻破當前（決定論）形成的政治環境，達到改變政治環境，甚至形成一種新的決定論局面，甚至創造出對自己有利的政治環境。

台灣目前正同時進行兩場戰爭，一場是針對病毒，另一場是針對政治敵人。換言之，選戰已經提前開打，民進黨正在發動保衛執政權的戰爭。台北市長柯文哲早已經披掛上陣，醫生的白袍下披的是選戰戰袍。反觀中國國民黨，黨中央困於黨主席選舉，現任常委一方面擔心自己能否逃過病毒感染，一方面想著下一屆誰當主席自己可以保住位子。國民黨的民意代表中，雖有少數戰將衝鋒陷陣；但總體看來，無組織，無節奏，無明確方向，甚至是無明確目的；一個連游擊隊都稱不上的組織，勢必無法有效擊潰現行的「決定論」政治環境。

毛澤東在《論持久戰》中，論及了能動性在戰爭中的作用；他明確地揭示了人類在客觀世界中應該具有的主動性與創造性特點。毛澤東極其成功的將自己的能動力渲染至全黨，乃至於幾億農民，最終奪取了主導「為人民服務」的機會，同時將其改造為「資格」；並且一代又一代，一層又一層的穩固新形成的「決定論」政治環境。

影響歷史的大人物往往與時局間存有相互影響關係。對於國民黨來說，上一世紀下半葉的穩定局面，使得國民黨培育出了許多菁英「經理人」，但並未有計劃的培育出能夠應付各式複雜情況的政治家。強人一走，李登輝裡應外合，十幾年後，徹底改造了台灣的政治環境。我們不能不切實際的寄望國民黨憑空生出一位拿破崙，台灣並非沒有具備超級「能動力」的頂級人才。國民黨應該痛定思痛，打開大門，做好黨建工作，引進頂級人才。凡有志於救民於倒懸者，亦須當仁不讓，謀定而後迅速行動。筆者衷心企盼，台灣轉危為安，柳暗花明就在不遠處。

（作者為法學教授）