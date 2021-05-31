高端疫苗與指揮中心昨天宣布，「採購疫苗合約搞定了」，今天開盤卻殺低跌停。難道是，有人準備要下車了？

翻開高端疫苗股價的歷史紀錄，從2月1日開盤106元一路漲到2月22日的216元，短短22天大漲一倍，但2月23日開始，卻逆勢跌停兩天，為什麼？

原來是前一天22日晚上，蘇貞昌說，「台灣沒有打疫苗的迫切性」，這句話讓高端兩天跌掉19%。

接下來的漲幅，是在3月22日，某「官方人士」透露，行政院將拍板採購國產疫苗，或以「徵收」方式吃下國產疫苗產能。這個利多消息不得了，讓高端又從3月22日收盤的206元，一路衝到3月30日的296元。

這還不是漲得最誇張的，5月11日正式進入社區感染，高端再從280元漲到5月17日的417元，7天漲49%。

可是5月18日，金門縣長楊鎮浯，非常不識相的，建請中央開放地方自行購買疫苗，高端股價一洩千里，從417元跌到344元；「幸好」蔡英文總統親自表態，不准地方自行購買疫苗，高端股價才又回穩。

回顧高端疫苗的走勢，顯然政府說一句話，就會造成風吹草動；限縮買國際疫苗就漲，疫情變嚴重也漲。所以周玉蔻在記者會前先知道確診人數，其實是非常有價值的內線消息，應該要給透露的人一個大紅包。

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