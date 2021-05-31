５月24日全台天氣炎熱，台電供電尖峰負載來到3789.3萬瓩，再創5月用電歷史新高，備轉容量率實績值為6.03%，瀕臨供電警戒的橘燈。這是在517大停電後裝置容量95.1萬瓩的核三1號機再啟供電，加上當日午後北部地區大雨降溫的結果，否則難免再度分區停電。對於反核的民進黨政府而言，供電緊張必須依賴核電救援，恐怕沒有比這更難堪的情境了，同時也凸顯政府現行能源政策的不切實際。

蔡英文總統任內核電救援全台電力供給其實不只一次。2018年6月上旬，甫經歷前一年815大停電的蔡政府，眼見當時供電警戒持續不斷且夏季用電高峰即將到來，時任行政院長賴清德毅然決定重啟已停止運轉600多日的核二2號機，賴清德當時還堅稱是「再轉」、不是「重啟」，但言辭之爭掩蓋不了裝置容量98.5萬瓩的該部機組一舉解除了供電警戒狀態的事實。

上上週末台電早早就宣布，由於尚有四部機組正值歲修，上週上班日將全數高掛供電吃緊的黃燈。沒想到雪上加霜的是，24與25日台中火力電廠9號機與6號機相繼破管跳機，台電不得不公開坦承「已無機組可救援了」。日前有立委出面指責台電，不該將歲修排程跨入6、7月，違反經濟部6至9月不排歲修的政策；真相卻是氣候異常的影響加劇，使得去年10月的天氣依舊酷熱，原本排修的機組必須維持供電，且部分燃氣機組因應空汙季須用以取代燃煤機組擔當基載發電，只能不斷推遲歲修時間，環環相扣的排程受到干擾後，終於導致今夏仍將有機組在歲修的情況。

至於無機組可救援則是肇因於已走上偏鋒的能源政策。在蔡政府2025非核家園力主50%燃氣、30%燃煤、20%再生能源的電力規劃下，同屬基載電力的核電必須歸零、煤電必須減少。然而，我國向來都有65%的基載電力需求，在核一廠兩部機組分別於2014年與2017年提前停轉後，可用的燃煤機組都早已被迫全數上線，只是基載依舊明顯不足，許多燃氣機組於是也被用來充當基載運轉，能源政策自此走上偏鋒。

煤電與核電因發電成本低廉且不適合於極短時間之內進行升降載，世界各國均以基載視之；可以快速升降載的發電機組包括燃氣機組與抽蓄水力機組，因此多作為供電中載或尖載，甚至也用於其他機組無預警跳機時的緊急救援。我國早年不考慮氣電作為基載的原因，除了其發電成本較高，尚有燃料安全存量偏低的顧慮。當多數燃氣機組轉作基載供電後，一旦大規模無預警跳電發生，真正可供調度的燃氣機組數量便會嚴重不足。更令人憂心的是，具間歇供電特性的再生能源占比不斷提高之際，電網對於可調度電力的需求勢必隨之提高，但我國卻提前用罄可調度氣電，屆時任何神救援也無助於解決已藥石罔效的供電失序重症。

歸根究柢，政府應務實考慮讓基載核電繼續運轉，屆時便不須過多燃氣機組充當基載，只要可供即時調度的備轉容量足夠，不須任何機組的神救援，也能避免再一次大停電，更不會發生「已無機組可救援了」的窘境。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

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