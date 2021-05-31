萬事莫若救命急，現在什麼事最急？活下去！疫情破堤，病毒來得又急又猛，全台現在最需要的就是疫苗，管它黑貓白貓，能抓老鼠的就是好貓。

偏偏我們的政府非要拘泥於國產疫苗、非要等到8月才開始施打，根據目前的狀況，每天確診人數超過300，死亡人數也迭次增加，搞得人心惶惶不可終日，能夠救命的外國疫苗不進，3期試驗沒做的國產疫苗卻搶著簽約，其中的貓膩引起各界遐思。

地方首長在呼喊、庶民老百姓在哀號、中央防疫中心的報表仍是每天在增加，人命只是政府檯面上的一個數字。昨晚，演藝界大姊大張小燕哭了，她在臉書上轉發一張圖片，上面有人跪求「別再刁難，給我們疫苗」！更寫道「救苦救命，每個人都是你我的親人，台灣人的命也是命」。

其實藝人曹西平日前也發過哀鳴，說道，40年沒遇過，工作全部停擺，病毒未走都會先餓死；不只是演藝圈，各行各業不都如此，只是他們的聲音沒人聽到。

陳時中，你們這些手握人命大權的人聽到沒有？看到沒有？張小燕是藝壇長青樹，對工作、對生命向來都很積極樂觀，如今也承受不住壓力而站出來跪求，你們於心何忍？

小燕姐也是納稅人，你們的薪水也是我們大家給付的，下跪的不應是張小燕，是不把人命看在眼裡的冷血防疫兵團。

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