民進黨吃了秤陀鐵了心，決意中央集權並集錢，任你們地方政府、民間團體、宗教、企業再如何大聲呼籲，再如何戮力奔走，反正只要不是由我們民進黨首肯的疫苗，無論疫情再如何急迫、死傷再如何慘重，一支半劑，都甭想入境台灣。

但是，由於民議洶洶，他們也不敢悍然峻拒，遂祭出了八條原則與步驟，以堵悠悠之口，藉由複雜的程序及審核的權限，拖延時間，就是在等待所謂「國產」的疫苗量產上市。

高端、聯亞的疫苗，可能在7〜8月面世，量產約1000萬劑，在此之前，各類的疫苗進口數量如果過多，這兩支未作三期測試，且絕對無法獲得國際認證的疫苗，勢必無法與外國疫苗競爭，股價必然應聲大跌，這不免令人懷疑坊間謠傳的「利益瓜葛」是否屬實。

如以8月底國產疫苗開始施打計算，距今尚有整整三個月的時間，民進黨雖說歡迎、感謝其他疫苗的「申請」，但只要稍作技術性的杯葛，到時民眾所能施打的疫苗就是別無選擇的只有國產疫苗了。

姑不論這漫漫難熬的三個月，老百姓是否能夠撐得下去，人民的生命、財產的損失，也必然相當驚人。國內生技醫藥的產業，固然是需要扶持的，但是值得以如此高的代價來換取嗎？人命關天，置而不論，這幾乎就是草菅民命；而如果其中還真有一些利益的考量，則就是確鑿無疑的謀財害命了。

可想而知的是，國產疫苗上市施打，民眾在無奈之下，無魚蝦也好，肯定還是會有不少人挽袖接種的。但願是接種有效，否則不止是民進黨玩完了，全台2300萬的百姓，也將跟著完蛋；但即便接種有效，國產疫苗沒法獲得國際認證，在「疫苗護照」必然成為未來國際交流的要件時，民眾還是非得再施打其他被認證過的疫苗不可。

換句話說，未來台灣民眾極可能要多接種幾次，不知道大家心理準備好了沒有？不知道民進黨準備好了沒有？

我覺得民進黨在「賭」，「賭」疫情不致在三個月內延燒到不可收拾的地步；「賭」國產疫苗能夠發揮出期待的效用。「賭博」是要有賭注、籌碼的，最大的一注，無疑就是全台灣2300萬人的生命和財產，而且似乎是被強押在賭桌面前。我不敢臆測賭這一把的勝算如何，只想問一句：我不賭行不行？

人生的悲哀就常是如此，有時候，你做不了自己的主人。

（作者為退休大學教授）

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