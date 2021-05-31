親愛的朋友，你知道你現在已經成為「人質」了嗎？

什麼樣的人質？……民進黨的人質。

無論疫情多嚴峻，無論國產疫苗的效果多被科學界質疑，緊急授權的正當性多被法界質疑，政府就是要買國產疫苗，就是要大家打。

一定有人會認為，筆者這是太過武斷的指控，但這指控絕對有所本。為何？5月30日指揮中心公布他們購買高端、聯亞兩家疫苗廠各500萬劑疫苗的消息，而這兩家疫苗廠，不但未如國際主要疫苗廠，諸如AZ、BNT、莫德納等做到第三期試驗，實際到疫區做上萬人的第三期試驗，實證疫苗防護力。甚至連測試是否能成功讓人體產生抗體的第二期試驗，都還沒做完。

不只如此，依據臉書粉絲團「逆風的烏鴉」的分析，高端疫苗直到5月12日還在徵求65歲以上的受試者，也就是說蔡總統說最快7月底國人可打國產疫苗，第一波65歲以上的長輩，也就是最受病毒威脅，死亡率最高的族群，根本無法施打。一項無法幫助最需要幫助族群的疫苗，卻被政府優先採購，這真的沒問題嗎？

試想，今天你要買一輛車，你會買還沒成功造出「能開的車」的公司出品的車款（且這款車還不能載65歲以上長者）？癌症病人想買藥物，會買還沒證實有效，且65歲以上不能吃的藥物嗎？都不會。那麼政府為何急著掏真金白銀，買療效還沒證實，甚至短期內還無法全齡施打的產品呢？

陳時中在5月30日的記者會說了一句話：「但目前沒有說二期一定會成功，但我希望他們能夠成功」。國家生技產業能發展，誰不贊成？但還不一定成功的東西卻這麼早就大推，這教人怎麼不起疑，是否有心圖利？

不只如此，由於高端公司是股票上市公司，需要依法發布即時重大訊息，因此與政府簽約的事情，也公布在網上，裡面內含一句話：「依採購機關要求，合約其他細節不予公開。」

花人民納稅錢做的交易，為何無法公布合約？指揮中心每每以公布與外國疫苗廠商簽訂的合約，會導致中國大陸阻撓，進而拒絕公開。但國內廠商不可能受大陸阻撓，又為何無法公開透明，讓全民檢視？

進一步，我們看政府對待外國疫苗的態度，如果政府是想提供人民多樣的選擇，超買疫苗，讓人民既有外國疫苗也有國產疫苗可選擇，那或許留一部分訂單給國產廠商，支持國內生技發展，還是可考慮的。然而現狀是如此嗎？恐不是。政府種種發言中，都能嗅出對外國疫苗的不友善。

舉例來說，5月底接連有南投縣政府、郭台銘及佛光山說要採購國外廠牌疫苗捐贈予政府。結果政府態度是什麼呢？5月27日政府公布八大申請文件，要民間機關依程序走，5月28日卻又改口，說疫苗輸入流程需遵守2大原則，包含「由中央政府與原廠簽約採購」、「由中央政府統籌分配執行」，並透露不希望透過第三方之手來進行簽約採購及捐贈，而是由政府與原廠簽約採購及分配。

對此，5月28日有網友在郭台銘臉書上詢問郭，說政府稱就算捐贈也要中央與原廠簽約採購，是否影響捐贈疫苗困難。郭臉書直接親自回覆「會」。而欲捐50萬劑嬌生疫苗的佛光山，依據5月30日蘋果獨家報導，佛光山遭到政府已讀不回，不知所措。

不只如此，對於日本政府手握1.2億劑不想打的AZ疫苗，考慮捐贈一部分給台灣。照理說這是一個夠6000萬人打的量，若台灣能取得1000萬、2000萬劑，對平緩疫情是極大的強心針，政府應極力去爭取才對，結果政府是如何回應的？

日本考慮捐助的新聞，是5月28日於日媒刊出，5月28日上午有立院朝野協商，下午有指揮中心記者會，陳時中都有出席，他上午對日本疫苗的態度是「空窗期進來歡迎」、「之後的時間，我們也不要了」。而下午回應記者時是說：「還是要以日本發布為準」、「再晚就沒意思了」。

親愛的朋友，筆者在這裡舉了這麼多實例，看到陳時中這種「不太稀罕」的態度，難道您不覺得怪異嗎？

截至5月30日為止，我國因新冠肺炎死了109人，目前僅1%左右國人打過疫苗，對日本這種可能巨量進來的「好康」，政府為何是這種態度？儘管晚上政府就發表聲明對日本感謝，但這第一時間直覺式的反應，還真的是耐人尋味。

一個硬要買尚未實驗證實有效性疫苗的政府，一個不斷阻擋民間購買疫苗給台灣人打的政府，一個對外國援助興趣缺缺的政府，各位真的認為沒有鬼嗎？

筆者認為極可能有鬼，在世界各主要大國都不斷超買疫苗，希望能進口後精挑細選，讓國人打防護力最好的疫苗的局勢下，陳時中僅追求「剛好的量」，非常怕多買，實在太像是「死都要讓國產疫苗作政府生意了」。

以上筆者對政府所有的批判，大多數內容您可儘管不理，但國產疫苗效果尚未證實，政府就下訂單，乃為10000%的事實，這樣的政府您要相信他是正派政府，我也辦法，但我會拒絕打國產疫苗，不當白老鼠。各位讀者，請三思，自行判斷。

拒當民進黨人質，我要打外國已做三期試驗，也幾千萬人實證過，安全又有效的疫苗！

（作者為網路媒體工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※