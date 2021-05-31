人民不要聽政府每日冰冷的疫情數字；人民只要趕快從國外購買疫苗救命。

疫情二字具有兩層意義：一是外在的全球疾疫；二是內在的全民心情。政府對防治疾疫與安定民心，應依憲法負最後的總結責任。詎知：民進黨政府竟然拒斥佛光山及郭台銘的捐輸救災；這是政府對準全民心窩捅了一刀，又想拋刀卸責！！

疫苗是解救蒼生的唯一解方；這是今日世界各國政府共知共行的做法。奈何總統與行政院長竟然悖逆世界潮流而聯手拒斥佛光山及郭台銘的捐輸進口疫苗？！對於如此令全民痛怒的政府，本人謹以律師身分撰文請求蔡英文應以總統身分對全民公開道歉謝罪；另撰狀追訴總攬救災全責的行政院長蘇貞昌涉犯瀆職圖利犯罪。以下說明之：

首先，行政院及中央防疫中心拒斥民間協助進口疫苗的唯一理由是：購買疫苗應循行政程序由政府對外國疫苗廠商進行簽約；民間則不得獨立簽約行之。然則，行政單位都還沒有收到佛光山及郭台銘的申請文件，為何總統與行政體系就一致拒斥回稱：民間不可以在今天從國外捐輸購買疫苗救命；總統與行政體系推稱：台灣人應該等候七月國產疫苗上市云云？！試想：政府並不能保證高端疫苗一定研製成功，佛光山及郭董擬辦進口的國外疫苗都是業經全球共同認證的有效疫苗；反之，國產疫苗則是尚未經過測試成功(解盲)暨又八字都沒有一撇的無形產品，政府焉可舉此拒彼的公然否定佛光山與郭董的捐輸贊助行為？！本文爰以律師身分代表人民質問：政府拒絕佛光山與郭董的法律理由安在？！

在此全民驚恐慌亂的時刻，政府應該防治疫疾與安定人心，二者並重。如今，政府防治無力，又安定民心無功；為何政府卻一直拒斥國外具有防疫功能的進口疫苗不用？蔡英文總統及蘇貞昌院長更不能對捐輸疫苗，提出具體的拒斥理由，那麼，蔡英文就是違背憲法第48條規定「遵守憲法，增進人民福祉」的失職行為。抑且，蔡總統與蘇院長一再公開烘托「『高端疫苗』七月上市」而造成拉抬股價的不當結果，這是蔡蘇二人的一項另涉瀆職圖利犯罪。由於蔡英文有總統豁免權而可暫免法律追訴，因此，本文要求蔡英文應以總統身分對全體人民公開道歉謝罪。至於蘇貞昌院長涉嫌瀆職圖利犯罪部分，本文公開呼籲全體國民：可以貼文連署參加本律師對蘇貞昌的告發犯罪！！

（作者為律師）

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