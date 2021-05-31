今天新聞報導，一位染疫確診的兒子，擔心自己恐怕會撐不過去，打電話告訴他那位住在醫院、患失智症喊著要兒子的老媽媽，叮囑她「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，讓老媽媽、身旁的護理師聽著聽著眼眶都流下淚水。

此景不禁讓我想起數年前我那位罹患失智症而後去世的老母親。在她離世前，我還能「有幸」跪在她床前，陪伴著她，握著她逐漸冰冷的手，看著她的血氧濃度一步步歸零，直到她吐出最後一口氣。

一個病患的死亡，對執政高官及疫情指揮中心的人來說，只不過在病死統計數字上+1，只不過是個冰冷的數字，但是這個數字的背後，卻累積了許多人的淚水、許多家人的生離死別、失能老人頓失依靠。即令如此，依然有冷血的高官說，染疫死亡率還不到1%，依然是領先全世界，話中頗有幾分自得。

這些官員如果自己的父母兄弟兒女染病，唯一的救贖是新冠疫苗，請問他們還會如此堅定的阻止疫苗立刻施打到自己親人手臂上？如果在醫院走廊上，或院外簡陋的帳篷裡，等著進急診室的病人，其中有自己的父母，他們當初還會堅持不准建立「方艙醫院」，只因為這四個字是敵國用過的專有名詞？

如果今天病死的數字中，其中包含了自己的親人，他們還能如此得意而且冷血地宣布：死亡率還不到1%，領先全球？

已有不少佛教界、企業界人士，自力救濟找到進口國外合格疫苗的管道，也願意出錢出力。如果這些官員的親人也有等著疫苗來救命的患者，他們還會冷血地「已讀不回」，不予理會，堅持要再熬一兩個月，直到國產疫苗出檯？

民主國家選出來的政府如此冷血，怪誰呢？大悲無言！

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