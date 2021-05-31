台灣的身心障礙人口雖然高達120萬人，但其身體障礙所導致的行動和生活限制，加上社會、經濟的弱勢，不但是台灣社會最弱勢的群體，也是政府政策往往忽略的對象。就以去年新冠疫情為例，雖然沒有在台爆炸開來，但幾乎已經重創多數的行業，而個人的生活、工作、生計，都遭到嚴重的衝擊和傷害，身為最弱勢的身心障礙者和照顧他們的家人、非營利組織，更是成為最無助、也最無聲的受害者。

疫情期間就有許多身障團體大聲疾呼：希望政府重視弱勢群體的健康權和經濟權，「我們不要染疫，我們要活下去」；「我們要健康；我們要工作；我們要生存」等等，但政府是否聽而不聞，視而不見，從最基本的購買、取得口罩，視障者「聽得到」、買不到；乘坐輪椅者「看得到」礙於環境障礙，也買不到等等，這些情況不是沒有政策配套就是動作遲緩。

紓困方案更是離譜，眾所周知，身障者一方面是身體的弱勢，另一方面也為經濟的弱勢，當經濟有任何負面情況或風吹草動，最先受到傷害。然紓困1.0、2.0、3.0，對計程車司機的補助可以高達六萬元，對企業的紓困條件也都極為寬鬆（筆者認為實為理所當然），但對這群身障、弱勢就是敷衍了事。例如，對於中低收入戶請補助4500元（每個月1500元，連續三個月），對視障按摩師補助45000元（每個月15000元，連續三個月），而對照顧這些弱勢群體的社福機構，幾乎沒有任何輔助性的措施，即使有，也難以申請、難以紓困，真是一個國家兩個世界。

今年，這波疫情不幸在台灣爆發，染疫的案例與日俱增，死亡的個案也每天攀升，然而政府分配疫苗施打的順序，身障弱勢並沒有被優先考慮，實名制、快篩站也沒有顧慮到他們的不便和需求，紓困方案和去年沒什麼兩樣，了無新意，杯水車薪，身障者該怎麼辦？筆者懇切呼籲，行政院盡速成立跨部會並結合產官學的「身障防疫紓困小組」，研議各項有關身障者防疫染疫的SOP及紓困方案。

（作者為台灣公益聯盟理事長）

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