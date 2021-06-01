在大陸很多人的話語系統中，發行紙幣可以獲取幾近無限的鑄幣稅，所以米帝憑藉美元作為世界貨幣的霸權，掠奪世界的財富。人民幣也要成為國際貨幣，與米帝分庭抗禮，至少不能讓肥厚的鑄幣稅花落一家。這樣的推演貌似沒有邏輯破綻，實際卻已經在繳納智商稅了，因為鑄幣稅事實上非常可憐和有限。

所謂鑄幣稅是指鑄幣的面值扣除生產成本的差額。擁有鑄幣權的統治者都想獲取額外的鑄幣稅，以盡可能降低鑄幣成本，減少貴金屬含量。如西漢吳王濞造反，所鑄鐵錢一捏就碎。這樣等量的鐵可以鑄造更多的鐵錢，搜刮百姓更多的財富。套用鑄幣稅的定義，紙幣的鑄幣稅就不得了了，因為紙幣的面值100元，扣除2毛印刷成本，剩下的99.8元都是發行者的鑄幣稅。

面對如此豐厚的回報，誰不對米帝獨佔「花魁」而義憤填膺，誰不想從中獲得一杯羹？問題是這樣的推演混淆了實物貨幣與信用貨幣的不同，鑄幣是實物貨幣，它就是它的本身，既不代表誰，也不需要償還而流通。紙幣是信用貨幣，它不是以它的本身，而是代表著黃金或政府的公共服務在流通，所以要償還。將實物貨幣鑄幣稅的定義和邏輯硬套到信用貨幣上，豈非在繳智商稅而何？

正常情況下，鑄幣面值與鑄造成本差距有限，人們接受它，不是因為可以兌換成什麼，而是它本身就是價值。既然它是價值，那就可以放棄有價值的商品與其兌換，百姓不會根據鑄幣要求兌換。但紙幣本身完全沒有價值，所以能夠被接受，就是因為它代表著有價值的東西，從黃金到政府的公共服務。如果不能兌換成黃金，或者無法用來納稅，那麼無論槍桿子有多麼厲害，紙幣都流通不起來。可見，鑄幣的流通靠它本身的質地，紙幣流通靠它的信用——償還。所以鑄幣的鑄幣稅只要扣除鑄造成本，紙幣的鑄幣稅則不僅要扣除印刷流通成本，更要扣除償還成本。如果沿襲鑄幣的鑄幣稅邏輯，紙幣的鑄幣稅就不得了，但是考慮紙幣的償還成本，則紙幣的鑄幣稅就非常可憐。

歐美國家的貨幣發行大多採取貼現有價證券的方式，也就是央行扣除票據到期日前的利息將餘款給出票人，出票人到期按面值贖回票據，贖回款項大於貼現款項的差額是紙幣的鑄幣稅。也就是說，紙幣的鑄幣稅基本等價於貼現利率，即紙幣面值減掉償還成本和印刷流通成本，而流通印刷成本可以忽略不計，紙幣鑄幣稅的可憐由此可以證明。

也許有人會質疑紙幣的償還性，他們認為，央行的貨幣發行越來越多，那就表明紙幣只發不還，否則，它應該趨於減少。越發越多，恰恰證明它要償還，不信，請看商業銀行負債規模的增長。如果不是每筆存款都要償還，則負債規模不僅不會擴大，甚至還會清零。同理，央行每筆紙幣都以納稅的方式償還，信用良好才能越發越多。當然，總量越來越多，證明餘額還沒還。這與商業銀行存款餘額還沒償還是一個道理，還沒償還並非不償還，餘額增長恰證明正在償還。

確實有很大一部分美元沉澱在流通中，被壓在箱底，而沒有以納稅的方式實現償還，但是，這不是鑄幣稅，而是美元的信用升水。因為鑄幣稅是發行者的偷奸耍賴，也是持有者不得已接受的無奈。但信用升水則是持有者對發行者的信心，是不要求償還的自願。可見不能將紙幣持有者的信心當作是鑄造者的無賴。也正是因為這麼多美元的沉澱，決定米帝憑空佔有一大筆無需償還債務，這是世界各國都垂涎不已的所在。它等價於商業銀行的經營收益，正是很多存款人不要求提現，才造就了商業銀行的豐厚利潤，但它不是憑空的，成就和維持信用的成本也不容小覷。

人民幣發行在理論上沒有償還的闡述，在實操上沒有償還的路徑，所以人民幣實際上被當作金屬貨幣在流通，它的鑄幣稅就是面值減流通印刷成本。認識不到紙幣鑄幣稅可憐與有限，則勢必只發不還，這就助推了人民幣發行過多。物價上漲和財富稀釋則是這種認知的智商稅，它可沒有上限啊。

（作者為大陸學者）

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