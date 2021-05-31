下午5點，蔡英文總統親上火線，說明防疫工作及疫苗進度。

總統親上火線，說明了疫苗爭議向上延燒，逼得主帥不得不出面，賭上自己的信譽。不過，她既不是公衛及傳染病專家，前一陣子，購買疫苗須與原廠交易的談話，已砸了她公平貿易談判專家的招牌，何況，她是出了名的讀稿機，怕是越描越黑。

果然，她第一段話就凸槌了。她說，包括她和政府上下都緊盯已訂的疫苗進度。她或許不知道，網路上早有人將去年迄今陳時中、蘇貞昌和她本人有關疫苗進度的談話，表列地清清楚楚，連日期和新聞出處，都鉅細靡遺。蔡英文緊盯疫苗進度，卻不知政府發言翻來覆去？

接著，蔡英文髮夾彎，表示樂意與民間一起確保疫苗來源是原廠、安全、有效、合法，沒有阻擋問題。沒阻擋？那佛光山和郭台銘捐贈的疫苗不早該進關了嗎？沒阻擋？兩天前「中央政府與原廠簽約採購」、「中央政府統籌分配執行」兩大基本原則又是誰拍板定的？

總統欽定兩原則，至少該道歉，總統以下未經請示自訂，延誤「疫」機，不該懲處嗎？

蔡英文強調，「絕不會因爭取國產疫苗就犧牲國人健康，更無炒股問題，大家可以去查財產申報資料，沒有相關官員有炒股問題。」總統，您當大家都是傻瓜？炒股會用自己的名字？翁啟惠都知道要用女兒的名字，貪婪成性的官員豈會不知道找人頭代購？還會乖乖地申報財產？

一個重視國人健康的政府，怎麼會和從無研發疫苗實績、且疫苗二期臨床試驗都未完成的藥廠簽約訂疫苗？

瓜田李下，蔡英文的談話，讓人更覺疫苗採購疑雲滿天。欲釋群疑，只有廢了高端和聯亞的合約，待兩家藥廠取得COVAX緊急授權使用後，再與其簽約。

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