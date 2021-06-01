緣分這東西很奇妙，可能你是在不那麼正確的時間、地點遇到了對的人，請記得一定要勇敢。

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01

和螃蟹的相遇相知相愛就是這樣，我從來沒想過自己會愛上一個台灣海峽對岸的人，因為台灣和大陸有說不清道不明的微妙關係，一步錯就會有麻煩，可是緣分到了是擋不住的吧。

當我們開始彼此有好感的時候心裡更多的不是覺得幸福吧，而是不安和懦弱，我不敢愛一個很可能和我沒有未來的人，而且愛一個人就是把自己心交給他，我不願意冒著心碎的風險去開始一段高風險的感情。可是人的理性和感情往往是相矛盾的，當我用理智拚命克制自己的感情時好像更加無法自拔地陷進去，在他差點說出口的時候我用冰冷的現實把他的話擋回去，可是偏偏自己的話藏不住也擋不住。

但是現在我很慶幸自己當初的勇敢，法國人說真愛的第一個徵兆在男孩身上是膽怯，在女孩身上是大膽。我不知道他是不是因為我曾經的消極態度而膽怯，我只知道我在確定他是我想要的人、錯過他，我會後悔一輩子之後變得勇敢。

畢竟從在象山看夜景時的相談甚歡，信義區遊玩時發現自己莫名的開心，去平溪時的心跳和他給的安全感我就知道，我喜歡上他了，雖然他是台灣人，雖然我還有一個月就要回去大陸，雖然我很害怕異地戀，但是我喜歡上他了，而且我要和他在一起。

在一起的每一分每一秒都是那麼甜蜜美好的回憶，我們像是約定好的一樣，好好珍惜現在相處的每時每刻，不去想近在咫尺的分離。每一天，都想見到他，有人說過愛情像罌粟嗎？我大概是上癮很深的那種。後來才知道，在沒在確定關係的時候他就已經做出了選擇，明明已經申請到了荷蘭交換的機會，突然決定不去荷蘭反而要考陸研。

02

帶他去見好朋友的時候話間朋友無意提到說有一個很傻的說法是：如果兩個人在摩天輪的頂端親吻就可以在一起一生一世。我只是覺得好笑，可是後來吃完飯時螃蟹就說：「我們明天去美麗華坐摩天輪吧。」我很驚訝，就像朋友說的這只是騙小女生的把戲，可是他卻願意這麼做。我問為什麼，他說就算只有很小的可能性我也要試試看，這樣就可以和你一輩子了。一起去宜蘭、台南旅行，所有事情他都一手操辦，我說要做的就是牽著他的手撒嬌，真的是老虎養成貓。我本身是個比較獨立的女生，和朋友出去基本都是我在聯絡，現在才知道原來有個人可以依靠的感覺這麼棒。朋友也都說他是個很可靠的男人。

在一起的時刻是快樂的，只是在朋友開始規劃怎麼把行李寄回大陸，怎麼辦理離校手續的時候，我才真切地感受到那種不捨，尤其是在每一次見面之後說再見的時候，我都會想，下一次他吻別是什麼時候，下一次再見會不會再見，能不能每分每秒都黏在一起，不說再見。我快要離開台灣的時候根本拒接收行李，因為收行李的時候心裡很難受，覺得自己快離開了，要好久見不到他，收著收著就會開始流淚。

飛的前一天晚上，我們從士林捷運站一路走回學校。走的每一步我都記得，我們克制自己的難過和對方玩笑戲耍，可是當宿舍樓就在眼前的時候我走不動了，一步也走不動，裝作我不走時間就不會向前一樣。過了好久他送我進去，把我交給朋友，轉身的時候我分明看到他眼裡的淚光，明明說好了不哭的，我們都犯規。可是離別還是來了，我不讓他去送機，我想笑著離開台灣，就像我之前笑著來到台灣一樣，善始善終多好。

然後就開始將近一年的異地戀，他在台灣努力考陸研，而我在大陸乖乖等他，給他加油。都說異地戀的安全感主要是男生給的，無論這句話本身正確與否，螃蟹確實給了我很強大的安全感，所以我從來沒想過他會劈腿或者出軌，只是覺得他很愛我，我可以很放心，熬過異地戀我們就會很幸福，因為有見面的機會而異地戀地有盼頭。

暑假快開學的時候我們約了見面，在虹橋機場接機的時候我很緊張，在港澳台到達的門口一直踱步，害怕兩個月沒見了會不會感覺變了，他會不會變瘦了唸書這麼辛苦，見到他我該怎麼辦？這些亂七八糟的念頭都在我看到他的身影時煙消雲散，我衝過去抱住他，聞到他身手的味道，沒錯，就是他，還是他。現在他如約考上了陸研，暑假就能過來大陸我們一起繼續還沒完成的熱戀期。我想感謝他一直以來給我的安全感，感謝他對我壞脾氣的包容，感謝他的堅定和堅持，也感謝他為我們的感情所做的努力。感謝他讓我的一場夢變得真實，讓我相信愛情可以戰勝很多東西，讓我知道自己有愛一個人的能力。

03

最後，看到很多兩岸情侶最後沒能走到，覺得很遺憾。可能是政治因素，可能是文化或者家庭因素，也可能是社會因素，但是如果你也和我們一樣覺得對方是對的人，那就勇敢一點，不要去想會有多難多累，因為兩顆相愛的心能夠幫你克服所有的難。當然在開始一段感情之前要對自己負責，對對方的感受負責。希望所有台陸情侶都能有好結果。

本文來源：兩岸青年公眾號