陸軍編列150億元向美採購11套射程300公里的M-142「海馬斯」多管火箭系統、以及172億元向美採購100輛M-109A6帕拉丁（Paladin）155mm自走炮，以因應台灣防衛上的需求。

採購海馬斯火箭彈的目標是跨海壓制，特別是針對解放軍海岸炮兵、火箭彈系統、短程導彈陣地、港口與機場、雷達與偵搜站、指管中心等等，然而售台的火箭彈系統卻不包括衛星等偵搜系統的資料鏈。

超視距打擊之炮兵

超視距作戰是指藉助各種雷達和光學瞄準等探測設備，在目測距離之外攻擊敵人，提高作戰效率、減少己方傷亡與損失。超視距打擊一般利用多種作戰平臺在陸、海、空等領域進行。實施超視距打擊必須使用先進的偵察、跟蹤、定位和引導系統即時發現目標，進行不間斷的跟蹤和定位，並適時導引中遠端火力實施精確打擊。

視距外的距離沒有一定的規範，在台海戰場上，至少要有50公里以上射程。這個距離在M-142「海馬斯」多管火箭彈、和增程型國產雷霆2000打擊範圍之內，但是M-109A6帕拉丁（Paladin）155mm自走炮和國軍現有火炮最多大概在30公里，只能打擊登陸中的舟波，還沒資格談台海的超視距作戰。

只能打擊30公里之內的登陸舟波，好像已經晚了。最理想的狀況當然是打擊舟波的母艦例如075兩棲攻擊艦打擊群，因為這些兩棲艦只恰好就在視距外大約50公里左右的攻擊發起線放出登陸舟波。此時正是攻擊的最佳時機，而M-109A6的射程30公里，完全構不著登陸舟波母艦。

由於射程問題，陸軍出現了兩種類型的武器，理論上來講，多管火箭彈及導彈進行跨海超視距打擊，如果解放軍登陸部隊繼續前進，接近到30公里範圍之內再交給M-109A6帕拉丁等火炮解決。這種機械化打擊方式是不是太理想化了？敵軍難道坐著不反擊？

超視距目標選擇

在反登陸作戰中，射程300公里的海馬斯火箭彈、射程200公里的雷霆2000火箭彈以及雄三導彈固然可以跨海打擊大陸沿岸，但是別忘了，解放軍擁有更多的導彈、射程400公里的火箭彈、察打一體無人機、攻擊直升機、轟炸機等等，足以壓制國軍導彈與遠端火箭彈系統。

這種敵我軍力關係產生了一種辯證：怎麼打？我們簡單的敘述打與被打的關係：A表示固定打擊平臺與固定目標。B表示機動打擊平臺與機動目標。作為固定打擊平臺的A可能是固定導彈陣地，固定目標A可能是港口、機場、工廠、行政中心等。機動打擊平臺的B可能是導彈和火箭彈系統等，機動目標則可能是航母、飛機、導彈發射車等。

從簡單到困難的打法可表示為：A→A、B→A、A→B、B→B。A→A最為常規，一戰的壕溝戰就是這種打法。B→A需要相當的射控技術，但也不困難，講究的是圓周率誤差（Circular Error Probable，CEP），例如二戰時期空軍轟炸城市或工廠等。最容易的就是打擊固定目標。A→B就需要相當的整合能力，固定平台必須準確的命中機動目標。最困難的就是B→B，就是機動打擊平臺打擊機動目標，例如反導。

從這個觀點來看：多管火箭彈應該打擊誰？當然是打固定目標例如港口、機場、行政中心等。可是現代軍事已經不會再有固定陣地，幾乎所有的軍事目標，從指揮所到基本的火炮陣地都是機動的，而我軍的火炮也是機動的。陸軍火炮做的恰好是最困難的B→B！

而在事實上，陸軍炮兵應該打的是最容易的A→A和B→A，這樣才能發揚最大的火力效率。除了港口、機場、行政中心等，有沒有固定而且是關鍵性的軍事目標？當然有，那就是解放軍的075、071和作為轉運兵力的半潛船。

視距外的固定目標

兩棲登陸作戰是一場大型戰爭，而兩棲攻擊艦是其中非常重要的一環。它是一個海上基地（母艦），登陸部隊在視距外換乘直升機或者快速登陸載具搶灘上岸。

由於兩棲攻擊艦可以進行垂直登陸，而不像船塢登陸艦平行裝載登陸，因此並沒有地形的限制。兩棲攻擊艦可以使用直升機，把部隊投送在任何地形，全球90%以上的海岸都可以發起攻擊，直接越過灘頭到縱深地帶，例如交通要道、指揮中樞、行政中心、軍事基地周邊作戰。

未來解放軍對台兩棲登陸作戰當中，一定會有075的角色，無論其部署在哪裡，都會攜帶071綜合船塢登陸艦及半潛船，在視距外50公里左右集結並轉運兵力。此時，這些大傢伙幾乎固定不動，變成陸軍炮兵唾手可得的目標，也就是A→A和B→A模式，是效率最高、最划得來的打擊。

攻擊方式表述如下：海馬斯跨海發起佯攻，起了打草驚蛇的效果，以利後續攻擊（如果有的話）。當075打擊群抵達攻擊發起線之後，我炮兵（含火箭彈）對著075打擊群火力全開。075打擊群應該是陸軍主要的打擊目標。如果解放軍舟波已開始衝鋒，M-109A6系列火炮接著打，這就變成比較困難的B→B模式，但若陸軍建構自動指揮管制系統，問題就解決了。

中間還有一個重要細節：075打擊群出動之前，解放軍必須掌握制海權、制空權與制電磁權，盡可能消滅所有的抵抗力量，才能保證打擊群任務順利執行。怎麼辦呢？

砲兵分散部署

把遠端打擊多管火箭彈全部放在本島似乎相當危險，因為在發起登陸作戰之前，解放軍必然盡可能先消滅島內的抵抗力量，除非陸軍打算把火箭彈部隊當作吸引解放軍火力的工具。因此，分散多管火箭彈車、並建立一支能夠獨立作戰的炮兵就顯得很重要。

作為防禦方，最好能分散自走炮兵力與火箭彈車，從多點打向定點，打了就跑，讓敵軍找不到我方炮陣地。本土炮兵（含火箭彈）可依靠遍佈本土的雷達站和通信站，炮兵和海軍的偵搜站與通信站必須非常的緊密組網，以保障陸軍炮兵系統。

但不可完全寄望於海軍偵搜系統，因為國軍跨軍種聯繫協調是出了名的遲鈍。與其依賴海軍，不如建構炮兵自己的C3I系統，或和反艦與防空導彈陣地連結以獲得目標資訊，至少讓炮兵可以獨立作戰。

基於超視距作戰，值得關注的是射程只有30公里的M-109A6帕拉丁。這種自走炮可以作為野戰炮兵射擊指揮車，形成一個自動化與數位化的小型炮兵C3I系統，把射擊目標資料傳給早期型號的M-109自走炮系列（A2和A5）打擊目標。這大概是陸軍採購海馬斯以及M-109A6帕拉丁的目的了。

最後一點，海馬斯和M-109A6不能集中在島內作戰區之內，而必須分散，至少要分散到075打擊群出現的地方。假設075打擊群出現在台海中部，必須有海馬斯和M-109A6部署在第一作戰區。如果075打擊群出現在南部作戰區，那麼在小琉球最好也要部署海馬斯和M-109A6就近打擊。若075打擊群在北部作戰區，那麼海馬斯和M-109A6最好部署在棉花嶼。

總之，防禦方最好分散火力集中打擊，前提是炮兵必須建構自己的C3I系統，這就可以遠端指揮。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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