衛福部證實已與高端、聯亞簽約「預採購」，引發國產疫苗二期試驗還沒解盲就採購的爭議。陳時中記者會上怕大家記性不好還特別解釋，這是國際上常有的做法，去年中旬就有許多國家「預採購」，到今年陸續取得疫苗施打。可是去年不跟進冒險「預採購」可以理解，現在捨已研發成功的疫苗不買，還做與去年相同冒險的「預採購」就賭很大，顯得不聰明了。國產疫苗研發滯後這麼久，等解盲或三期試驗風險降低了，不行嗎？

上市公司高端疫苗5月28日重大訊息揭露已與衛福部疾管署完成「110年國內COVID-19疫苗採購合約簽署500萬劑疫苗採購，然而目前疫苗研發進度才二期未解盲，第一期受試者45人，第二期受試者3700人。最重要的有效性、安全性第三期跳過不做，以緊急使用授權方式（EUA），最快也要7、8月才能開打。請問部長，目前每天兩、三百例確診、死亡案例破百，到那個時候病毒跑得比你公文快，台灣會成什麼樣的悲慘世界，你還在賭它的有效性、安全性，值得嗎？

陳時中說，國產疫苗二期擴大受試者、國際大廠也是三期沒做完就上市，不知是故意避重就輕，還是牙醫專業誤導社會大眾FDA不夠嚴謹。事實上國際大廠拿三期中的3、4萬個案例數據才取得EUA，台灣國產疫苗二期未解盲只做別人十分之一數量能相提並論嗎？未來有辦法拿到WHO認證嗎？台灣人打了疫苗，僥倖出得了家門，能出得了國門嗎？說國安考量是漂亮話，明擺著滿滿的投機風險，陳部長是真的累了，還是睜眼說瞎話？

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