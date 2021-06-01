於中國大陸而言，5月的最後一天的最大最具爆炸性的新聞，非「放開三胎」莫屬。據新華社的消息，為積極應對人口老齡化，中共中央政治局5月31日召開會議，會議指出，進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善中國大陸的人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持中國大陸的人力資源稟賦優勢。

其實，早於2018年，全國人大代表朱列玉，就曾遞交過一份實行全面放開三孩政策的議案。他在議案中寫道：「中國生育率低於更替水準已達20餘年，如不盡快調整人口政策，增加人口，中國將會進入低生育水準國家，故建議儘快全面放開三孩政策。」

就為何要建議放開三孩政策？朱代表在接受媒體採訪時，給出的解釋是：「全面二孩政策實施的效果和預期有著很大的差距，不僅沒有引起人口的井噴，人口出生率還是在下降」。

但問題在於，既然全面放開二胎的政策，其實施效果和預期，有著很大的差距。那麼，全面放開三胎，又何嘗不會如此，進而再次出現「不僅沒有引起人口的井噴，人口出生率還是在下降」的現象呢？

甚而可以說，這種現象將是一種必然。原因在於，以目前的養育成本和養育觀，不要說全面放開三胎，就是全面放開生育，人口都不會出現報復性反彈。是的，高企的養育成本，無疑是當前制約生育意願的根本原因之一。

首先表現為，高房價已然是「最好的避孕藥」。美國最大的房產平台zillow，於2018年年中發佈了一份研究報告。報告顯示，房價平均每上升10%，生育率就下降1.5%。在洛杉磯、西雅圖、紐約這樣房價高企的大都市，房價對生育率的影響，表現得尤為明顯。除此之外，報告還顯示，與房價上漲相伴的是，美國女性的生育年齡，也從2010年的27歲推遲為29歲，整整推後了兩年時間。而在生育率方面，據統計2007年美國生育率數字為2.12。到2017年時，該數值已經下跌至1.76。簡單來說就是，近年來，美國的房價不斷的創新高，其生育率則在不斷的創新低。

易君健、易行健用香港1971-2005年生育率、房價指數的數據，研究房價上漲對生育率的長期影響。也得出相似的結論：房價指數上升1%，總生育率將下降0.45%。

那麼中國大陸呢？就房價與生育率的問題，中國人民大學的葛玉好研究員在《人口研究》（2019年第1期）上發表了一篇題為《房價對家庭生育決策的影響》的學術論文。論文基於2014年中國家庭追蹤調查數據，研究了房價對家庭生育決策的影響。論文選用已婚夫婦結婚當年，和結婚5年後的房價，分別作為生育一孩和生育二孩的影響因素。並通過比較一套房和多套房的相關結論，討論了房價影響家庭生育決策的管道。研究發現：1、房價對生育孩子的概率有顯著負影響，房價每上漲1000元（人民幣，下同），生育一孩的概率將降低1.8%-2.9%，生育二孩的概率將降低2.4%-8.8%；2、房價推遲了女性的初次生育年齡，房價每上漲1000元，初次生育年齡將提高0.14-0.26年；3、房價上漲對生育決策的影響理論上存在擠出效應。文章的結論表明，我國生育率下降與房價上漲有著一定的相關性。

事實上，早於2018年4月，大陸央行貨幣政策委員會委員樊綱曾提出一個「六個錢包論」。說的是，一對年輕人想結婚了，若想有一套屬於自己的房子，需掏空夫妻雙方的父母、祖父母、外祖父母三代人「六個錢包」的積蓄，方能湊足這套房子的首付。一個孩子尚且要掏空一家三代人的「棺材本」，若是兩個孩子、三個孩子，那得掏空多少個錢包呢？哪裡有足夠的錢包，可供掏空？

以上是大陸城鎮戶籍居民所面臨的生存與生育難題，那麼農村戶籍居民呢？他們的生育意願也高不到哪裡去。在大陸的特殊國情下，農村地區適齡的青壯年勞動力，基本都在城鎮務工。新華社新媒體曾於2018年8月17日刊發過一篇題為《特寫：農民工夫妻的七夕愛情故事》的文章，文章寫道：「根據國家統計局發佈的《2017年農民工監測調查報告》顯示，2017年農民工總量達到28652萬人，其中，外出農民工17185萬人，有配偶的占64.5%。大多數農民工夫妻一年都難得見上一面」。正如新華社提及的，大多數農民工一年尚且難得見上一面，起碼的性生活都無法解決，這生育問題又如何解決呢？

當然，相比於上述農民工，還是有少數幸運兒的。在異鄉，他們夫妻可共同生活在一起。但孩子的教育高昂的學費問題，同樣可成為他們「最好的避孕藥」。受限於戶籍制度，可在務工地接受教育的絕大多數務工人員的子女，只能就讀於民辦學校。而這些教學水準一般的學校，其學費通常貴的驚人。以大陸某一線城市為例，這類學校的學費，通常都在每學期1萬元人民幣以上。如再加上校車費、通訊費、午餐費、託管費……在這類學校就讀，全年的各種學雜費加總起來，至少需3萬元以上。而這些農民工的收入卻低的驚人，大陸人社部給出的統計數據顯示，2017年末，全國農民工人均月收入水準為3485元，東部地區收入稍高，為月均3677元。考慮到農民工春節假期一般選擇提前回鄉，元宵節後才陸續回城，全年實際工作時間為11個月，其年入約為4萬元人民幣。這也就意味著，剔除衣食住行等生存型消費外，一個農民工全年所得，僅夠一孩在城市的教育支出。

我想，這也正是為何放開二胎後，大陸人口不僅沒有引發井噴，反倒是出生率開始下降的原因之一。也正是基於此，如在政策上，政府不能切實的幫國民降低養育成本，不能切實的幫國民掃清上述後顧之憂，就是真的全面放開三胎，乃至全面放開，試問又有多少人具有有效生育需求（有生育的想法又具有生育條件）呢？生育率又怎可能提高呢？

也就是說，要想提高生育率，政府在「放開三胎」之外，需要做的事情還有很多很多。（作者為廣東省生產力學會副會長，廣州大學南方治理研究院特聘研究員）

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