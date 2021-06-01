疫苗、疫苗、疫苗。現在就算不是醫學專業的人都知道，要讓台灣真正能夠解封，甚至恢復「正常」，現在必須要做的當務之急，就是讓台灣大多數的民眾接種疫苗。問題是：疫苗呢？

無論蔡政府在此之前，對於自己的防疫政策和行政能力是如何自滿，但光是現在要給國人施打的疫苗還遲遲未能購足，指揮中心也無法給出具體的承諾，就已經對經濟民生造成非常大的衝擊。蔡英文或許還不知道，已經有外僑學校對台灣的中小學生發起了一人一信，寫信給美國總統的活動，想要用小朋友的溫情力量向白宮請求協助。就像民間企業和慈善團體看到現在疫苗稀缺的緊急情況，紛紛跳出來跟政府說願意引進疫苗、願意捐贈疫苗，是一樣的意思：既然政府辦不到，那我們只好自己來，看能做些什麼。

結果遲遲拿不出疫苗的蔡政府和指揮中心，卻又不准地方政府和有管道的民間企業及慈善團體，透過各自的手段取得多國認可、施打過的疫苗捐贈中央，轉頭又砸大錢採購連三期臨床都還沒做完的國產疫苗。政府的這波操作令人不禁想問：所以現在到底政府是想不想要取得疫苗？我們是真的買不到國外大廠製造的疫苗，還是政府根本就沒有打算要去買那些疫苗？

中研院院士陳培哲說指揮中心「把人民的生命放在權力之後」，又說蔡政府是「一個非常傲慢的政府」並沒有說錯。我們甚至可以把「傲慢」兩個字拆開來解釋，蔡政府和指揮中心就是太過驕「傲」，才會行動這麼緩「慢」。而且不只慢，還想用謊言來蒙騙百姓，告訴民眾國產疫苗跟國外大廠一樣，都是通過二期試驗就緊急授權。但明明這些國外大廠的疫苗在獲得真正緊急授權之前，也還是進入三期試驗中才能上市施打。所以國產疫苗到時候是不是真的能用，根本就還說不準。

此前蔡政府和指揮中心因為太過驕傲自滿所以鬆懈，導致疫情爆發。而後續處理疫苗問題又一團混亂的狀況，就知道所謂的「有政府請安心」、「超前部署」，其實都只是蔡政府的話術而已。事實的真相就是，台灣過去一年漂亮的防疫成績，就是用17年前SARS帶來的慘痛教訓換來的。

說穿了，不管在2019年底到2020年初，新冠肺炎的疫情在國際間開始爆發的時候台灣是誰執政，當時曾經歷過SARS的衛生單位事務官、醫療體系當中的主事者，都會知道第一時間應該怎麼處理。反而是後續面對把國門關起來之後，該怎麼開放、要如何開放，還有世界各國陸續施打疫苗讓經濟回歸正軌以後，台灣要怎麼不落人後，才是真正考驗一個政府有沒有手腕和行政能力的時候。但顯然蔡政府和指揮中心，並沒有能力好好處理後續的這些問題。

（作者為口譯工作者）

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