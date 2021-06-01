過去一年台灣與COVID-19的對決，可說是防疫資優生。5月19日全國防疫升三級警戒，並於5月25日宣布三級警戒延長至端午節，截至5月28日台灣本土確診案例已達6136例，其中今年本土案例累計高達6083例，過去10天每日本土確診數皆達400例以上（含校正回歸數）。另外，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳於5月25日記者會上表示，這波本土疫情，整體個案重症率約為11%。台灣如今面對可是變種病毒，這場防疫之戰現在才是關鍵，如何打贏此仗，疫苗接種政策可說是非常重要的一環。今非過往，從減害及預防死亡的角度，及國外經驗來檢視目前疫苗接種順序，滾動式調整才是解決之道。

從最初華航諾富特群聚開始，北部地區疫情持續緊張，其中雙北更是疫情熱區。根據新北市政府5月26日公布確診年齡分佈，60歲以上占比最高達42.6%。經過半個月，不斷攀升的確診數已讓雙北出現醫療量能緊繃現象，除了加強版防疫專責旅館、加強版集中檢疫所的支應以外，中央啟動「北病南送」政策，以期解決醫療量能問題。近日每日公布死亡案例數不斷創新高，從5月15日至28日，死亡個案已累計66例，且多為年長者，其中包含多例猝死案例。另外，已經出現台北市老人養護機構群聚感染之狀況。

年長者屬高危險族群在感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡，根據目前疾病管制署公布「COVID-19疫苗公費接種對象」(110.2.26版)，「65歲以上長者」及「機構及社福照顧系統之人員及其受照顧者」排序分別為第8順位及第6順位。其中長者的施打順序更從去年的第4順位降到目前變成第8順位，國家政策研究基金會一直有在關注，並曾於多場座談會上建議政府應該重新考慮長者施打的優先順序。以美國、英國、日本、韓國、澳洲及紐西蘭為例，長者順序皆僅次於醫護人員。所以筆者對於優先順序建議如下：

一、 醫事人員（約33.2萬）

二、 中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員（約14萬）

三、 機構及社福照顧系統之人員及其受照顧者（約15.8萬）

四、 65歲以上長者（若疫苗數不足時，建議再依年齡層區分施打順序）

1. 80歲以上（約81萬）

2. 70~79歲（約140萬）

3. 65~69歲（約138萬）

五、 19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者（約387.5萬）

六、 50-64歲成人（約530萬）

七、 維持社會運作之必要人員（約9萬）

八、 維持國家安全正常運作之必要人員（約20萬）

AZ疫苗及莫德納疫苗陸續到貨，如今社區感染風暴尚未趨緩，在面對不同廠牌疫苗，如何妥善進行疫苗分配以及如何提升疫苗接種率是相當重要的關鍵，建議中央疫情指揮中心能滾動式修正優先順序並且搭配社區接種計畫，以因應疫情變化，才能贏得最終的勝利。台灣加油！

(作者陳宜民為國家政策研究基金會永續發展組召集人、郭樓惠為國家政策研究基金會永續發展組助理研究員)