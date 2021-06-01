《官場現形記》是晚清四大譴責小說之一。內容著重揭露官僚的「齷齪卑鄙」，所寫種種大都實有其人、實有其事，總而言之，除了當權者的無能，官僚的胥吏習性與官場黑暗腐敗，當是造成晚清中國遭列強欺凌、民不聊生的主要原因。

新冠肺炎爆發至今，台灣「擋」了一年多，回顧過去不管是敦睦艦隊、桃醫危機都在官民合作下成功度過，防疫政策中台灣民眾主動戴口罩、保持社交距離的自律當是重要因素。在「阻擋有功」的背景因素下，相對他國台灣民眾生活還算正常，中央政府及指揮中心當然可以享受掌聲及功勞，台灣甚至還被世界視為防疫典範，卻沒想到一個破口讓「資優生」變「留級生」，也讓民進黨的謊言及醜態一一顯露！

這次疫情的破口讓台灣「零社區傳染」的假象毀滅，幾個快篩站的檢驗陽性率顯示病毒傳播鏈早早發生，也掀開中央政府一直不願意「普篩」的潘朵拉盒子，而醫療量能的崩潰，更讓指揮中心一直宣稱的「完善醫療體系」被戳穿大洞，更誇張的是直到死亡人數不斷攀升，蔡政府才願意「放寬」疫苗政策！

從2020年開始，政府就不斷強調採購疫苗足夠、國產疫苗如期生產，每當外界問起採購疫苗從何而來時，蔡政府及指揮中心即不斷用「中國打壓、阻撓疫苗採購」的萬用起手式回應，搭配中共軍機繞台，這樣的說法讓台灣民眾深信不疑。疫情爆發之後，面對疫苗需求的壓力，蔡政府一開始竟還是推給中國打壓，直到南投縣長林明溱開第一槍、鴻海創辦人郭台銘、佛光山陸續出面，台北市長柯文哲也出面喊話後，才讓這場疫苗下的民進黨官場現形記真實呈現！

蔡政府從一開始的「買不到疫苗」到「八大原則、中央簽約統籌採購」，最後再到30日晚間的「全力投入處理，確認相關貨源，並且提供必要協助。」政策轉彎之大可謂三日三變。

值此台灣正需認證疫苗的同時，官員卻忙著護航只有二期實驗、尚未解盲的國產疫苗，連看似放寬國外疫苗採購的發言，都是在指揮中心宣布與國產高端疫苗採購五百萬劑後才宣布，國外疫苗要冗長手續，國產未完成疫苗卻可緊急授權並採購，護航原因究竟為何？回過頭看股票市場、答案呼之欲出！

正如台北市長柯文哲所言：「別把國運睹在國運賭在不可知的的期望（國產疫苗）上」，鴻海創辦人郭台銘也明白表示若政府堅持必須由中央與原廠簽約採購，將「會」造成疫苗捐贈困難。明明就有簡單路徑獲取國際認證的疫苗，政府頻頻繞圈是為哪樁？

非要烽火四起，真相才能被揭露，面對民間單位及地方政府紛紛送件採購疫苗，民進黨的大戲既已演不下去、該「送」給高端的採購也已經簽約，疫情嚴峻、人命關天！請中央政府懸崖勒馬、別再阻撓民間採購，認證疫苗早到一步，台灣民眾才能早一點得到救贖！（作者為台灣青年聯合會祕書長）

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