民進黨操弄「抗中保台」，清算在野黨，藉勢香港「反送中」，利用1450打壓異己、洗腦動員「天然獨」年青族群，高票贏得2020大選連任成功，這個一黨獨大攻無不克的政權，卻在這次防疫實戰下，被病毒打得體無完膚。這段期間，看著蔡政府為疫苗取得搞到灰頭土臉，裡外不是人。洪秀柱率先發聲可以協助接洽大陸提供免費疫苗，楊鎮浯、林明溱、王美惠等縣市首長亦表達可以出錢出力，隨後郭台銘、張亞中、佛光山等都接棒響應，卻不聞民進黨有哪位高官從善如流，勇於表態救民於水火、助民於危難，只是口徑一致疾呼要大家撐下去等待還在醞釀發酵的國產疫苗，期能針針見效，以解疫情燃眉之急，讓因等不到救命疫苗已然六神無主的台灣民眾，更是人心惶惶、驚慌失措。

原本是全球防疫楷模的台灣，由於蔡政府因循苟且，忙於作秀疏於防疫，已被病毒徹底擊潰，說是官僚殺人也不為過，就算從典範標竿變成失敗借鏡，卻仍依然故我，連最基本的方艙病床等較易處理的救治方式，也不願意仿效國外，泰國在曼谷機場僅僅徵用了一個展覽館，就設置了5000張病床，並免費提供24小時醫療照護。對比台灣5月22日一位住進防疫旅館的老婦人，等不到及時醫療，兩天後身亡，衛生局亦未讓家屬認屍，最後一眼都沒看到，就任由殯葬業者裝入屍袋火化，只剩一罈骨灰，不勝唏噓、淚流心寒，誰無父母，誰無子女，人同此心，心同此理。

隨著疫情蔓延開來，缺電危機似乎暫時被掩蓋下來，5月13及17日兩次大停電，造成全台400萬戶受影響，大停電的瞎理由竟是人為操作疏失，罪魁禍首是個連名字都未公佈的小職員，穩定供電和用電安全乃是國之大事，竟能如此卸責。再者，前瞻基礎建設計畫，綠能電力建設總計投入207.85億元特別預算，在緊要關頭卻是不堪一擊完全派不上用場，善後的方式竟是實施電費打折以彌補損失，但台電減少的收入，還不是一樣用政府預算、納稅錢入的血汗錢來支應，該究責的官員本應無一倖免，結果卻是沒人雀屏中選。缺電已是不爭的事實，經濟部長王美花卻用「供電緊張」來搪塞，和衛福部長陳時中的「校正回歸」，簡直不遑多讓。

近日下了一場及時雨，依據水利署統計，台中鯉魚潭及德基水庫約2550萬噸、日月潭及霧社水庫約1600萬噸，原訂自6月1日起台中、彰化地區延長分區供水8小時等措施，均暫緩實施，讓身處缺水、缺電、疫情肆虐苦不堪言的台灣人民，鬱悶的心情與緊繃的神經可以稍稍緩解，這是上蒼對百姓的憐憫，蔡政府千萬不要心存僥倖，整個台灣仍在放空城，死亡病例慘不忍睹，更糟糕的是「前方吃緊，後方緊吃」，坊間屢屢傳言達官顯要已經佈局完成準備利用國產疫苗海撈一筆、大發國難財，不管是否為陰謀論，抑或中共細胞滲透還是綠營自導自演的「認知作戰」，都警示台灣人民對民進黨政府的不信任，切記「民無信不立」。

（作者為台灣青年聯合會理事長）

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