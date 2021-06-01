中央流行疫情指揮中心1日在記者會指出，近日有網友在通訊軟體LINE上散布「台中市太原路復健醫院被徵收為方艙醫院」，這是不實訊息，民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

民眾現在最關心的是什麼時候可以打到疫苗，至於哪裡有什麼醫院是不是被徵用為方艙醫院之類的事，對民眾來說並不重要，何況台中市政府衛生局就已經澄清這是不實訊息了，何需副指揮官陳宗彥煞有其事地開記者會澄清，簡直是浪費人力、時間。

陳宗彥如果真的那麼關心假消息、那麼愛打假，那之前他的長官、疫情指揮官陳時中栽贓他是機師檢疫期限放寬成3+11協調會的主持人時，他怎麼只會顧左右而言他，不敢說出真相呢？

又或者，陳時中公然稱WHO認可的國際藥廠新冠疫苗，也都沒有經過第3期人體試驗就上市了，這件事已經有多位專家、醫師紛紛出面駁斥，證明陳時中說的根本就是錯誤的資訊，比起台中某復健醫院有沒有被徵用為方艙醫院，疫苗的影響更大，陳宗彥更應該趕快開記者會說明才對吧！？哼，諒他沒這個膽子！

從一再跳票的疫苗時程，到使用「校正回歸」這種莫名其妙的確診計算伎倆，指揮中心恐怕也淪為謊言製造中心之一了。

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