據專家疫調統計，台灣目前的確診者足跡，最為普遍的前兩名分別是傳統市場（38%）與大賣場（28%），因此，為了避免群聚感染，不少縣市政府都紛紛展開對傳統市場依身分證號碼尾數分流的措施，而利用警察稽察，則是共同的方式。疫情嚴峻，這也是萬不得已的救急之道。

但是，這裡卻出現兩個很值得憂心的問題。首先，無論是傳統市場或大賣場，供應的都是民生的必要物品，再如何分流，恐怕都難免仍然是群聚。大賣場雖居次，但與傳統市場也僅僅只有10%的差距，依舊是屬高風險地區，只針對傳統市場，而對大賣場未有任何措施，恐怕也難免另生破口。

其次，目前情勢嚴峻，警察同仁等於是身兼數職，早已是疲於奔命，卻還得抽調出人手，還要耗費這麼大的警力去稽查，儘管初期會有成效，但未必能夠持久，且其他的勤務也可能會受到排擠，這是很值得憂慮的事。

群聚固然是疫情的重大破口，但民眾的自制，才是關鍵所在，與其耗費警力稽察，不如民眾自動自發，除了分流，還要分時，而且足量，儘量避開尖峰時段，一次性採購。

在這點上，柯文哲的作法值得肯定；全體台北市民更要表現出應有的素質，自發自制，共同度過難關。

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