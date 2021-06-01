藉著疫情升溫，國産疫苗股高端疫苗股價一飛沖天，高端疫苗實收資本額21.23億元，上周五收盤價389元、總市值達825.93億元，直到本周才「利多出盡」股價下跌，這中間讓人有炒作股價的疑慮。

生技醫療藥品不管是新藥研發或是疫苗研製，都是耗時冗長且所費不貲，相關程序要經過臨物化、藥理、毒理等安全性研究，才可申請臨床實驗，臨床實驗又區分為一至三期，分別藉由20-5000人不等的數據評估是否合乎標準，最後才能報准申請藥證。

因應新冠肺炎，防疫團隊指示由國內具有能力的生技公司擔綱疫苗的研發，國光生技、高端疫苗、聯亞等三家是拔得頭籌。國光生技起初是最早進入臨床試驗的國產疫苗，卻因抗體效期不如預期，無法順利進入二期臨床試驗，導致股價從24元漲至79元後便停滯不前，甚至今年已跌破月線55元；聯亞股價去年則是於202元漲至330元，今年股價仍拚命力守月線235元之上。

最讓人感到弔詭的，同與聯亞進度相當，均在二期實驗尚未解盲階段的高端疫苗，股價從去年30元漲了一段至134元，近日已飆漲至417元，溢價13.9倍，這種僅僅靠消息讓股價應聲飛天的股票，有極高人為炒作嫌疑，而發出訊息的人就是蔡政府的執政團隊。

2016年浩鼎案，馬政府面對立委許智傑與林俊憲質疑聲浪，也立即交由檢調及監察院調查。呼籲蔡政府勇敢面對，不要包庇疫苗老鼠，藉此橫發國難財，還給國人一個透明的真相。

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