最近新冠肺炎疫情惡化，至5月底死亡超過120人，已超過18年前的SARS，疫苗成為未來關鍵。保障人民生存權是總統的憲法義務，蔡英文應該立即宣布，無論國際與國內研發疫苗，政府將提供充足數量，提供人民選擇權利。而非予人技術阻撓民間進口國際疫苗、護航國產疫苗之印象。

這個主張不是新的，而是來自2009年全球爆發H1N1新流感疫情時，擔任民進黨主席的蔡英文。當時她喊話馬政府：「應該排除採購法的障礙，儘速向國際市場收購克流感藥物，以增加台灣克流感的安全存量。為恐國光疫苗在臨床實驗發生狀況，政府必須先行向國際市場採購疫苗。衛生署應與民眾站在一起，不是與廠商站在一起幫疫苗品質護航。」

蔡英文當年的每一句話，現在都完全適用在她自己身上。照此標準，蔡英文應該立刻指示行政部門向國際市場採購已獲世界衛生組織（WHO）及歐盟批准的疫苗，例如阿斯特捷利康（AZ）、嬌生、莫德納和輝瑞等，而非與廠商站在一起，幫還未被世界認證安全有效的國內疫苗護航。

從去年開始，蔡政府的疫苗承諾一再跳票，最近鴻海郭台銘、佛光山都已經表態願意自購捐贈國人，但蔡政府卻遲未放行。台塑從2007年開始，就長年捐贈老人肺炎鏈球菌疫苗給政府，前兩任總統陳水扁與馬英九，都指示政府大力協助。結果現在碰上更緊急的新冠肺炎疫情，疫苗是救命的，蔡英文的作法呢？

蔡英文政府一日三變，先是提出一定要中央政府簽約、統籌，後來連偏綠網紅如館長陳之漢都重話批評後，行政院長蘇貞昌改口說要全力協助，但又缺乏具體執行方案。只讓人感覺是在技術性阻撓、拖延民間進口疫苗，難怪國人會覺得蔡政府只為圖利特定產業與廠商，這是「政府不仁，以百姓為芻狗」！

31日蔡英文在神隱兩周後終於露面，結果還是通篇不著邊際，被網民笑稱是「高端法人說明會」。唯一具體的，是幫國產疫苗定調絕無弊案，澄清自己絕無炒股，政府也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題。立即就有檢察官批評，總統親自下令說沒有弊端，哪個檢察官敢辦？這不是赤裸裸地干涉司法是什麼？

國產疫苗究竟有無弊端，已非現階段國人最關切重點，而是能否盡速施打國際認證的有效疫苗，度過疫情這波難關。遺憾的是，蔡政府浪費了過去一年多的黃金時間，需要時疫苗皆未到位。過去蔡英文一直誇口「台美關係史上最佳」，「美國在台協會」（AIT）處長酈英傑離任前卻稱台灣確診與死亡人數在全球還不算高，外國媒體解讀美國婉拒提供疫苗給台灣。反觀鄰居的韓國，不但得到美國這波釋出的疫苗，還比原本承諾的數量再多將近一倍，請問蔡英文怎麼對台灣人交代？

從美國的態度，我們必須面對國際政治現實，反求諸己，自立自強，自己的國家終須自己救。台灣疫情這幾天稍有趨緩，靠的不是蔡政府防疫多高明，而且台灣民眾高度的自制。面對辛苦的國人，蔡英文至少應該做點什麼吧？此時此刻，拜託蔡總統公開宣示：「我們會有國際與國產疫苗共幾種，國人都可選擇自己想打的疫苗打」，這是妳的責任，更是憲法義務。

（作者為前總統府副秘書長、馬英九基金會執行長）