由於蔡政府一向用政治看待一切問題，所以，此處不妨也以政治回看蔡政府。台灣疫情惡化，美國在台協會處長酈英傑暗示，台灣不是美國釋出疫苗的優先對象，露出美國的真面目。日本政府說他們買的AZ可以部分轉到台灣，然而日本已決定不用AZ，所以給台灣，而且是捐或是賣，也是含混不清。

其實，現在台灣防疫作戰沒有疫苗武器的危局，源於蔡政府的自大和誤判。今年2月，民進黨立委鍾佳濱在轉述蘇貞昌院長說法：「蘇揆提及國外取得疫苗無非是兩大原因，一是要降低確診，二是要恢復正常生活，以以色列為例，目前是疫苗施打率最高的國家，才正討論是否恢復開放圖書館，相較於台灣，早已是正常生活的狀態，確診比例也是全世界最低的國家之一。」「他國在施打疫苗所追求的兩項目標，台灣已經保持一年多都是如此，反而更有餘裕來觀察不同疫苗的施打反應，台灣也比較有充裕的時間去選擇、採取適合台灣的疫苗政策，而最後重點還是在於國際交流狀態，特別是我國確診案例多為境外移入。」

換言之，蔡政府並沒有積極地預購國外疫苗，沒有視疫苗為防疫致勝武器，認為只要把病毒擋在境外，台灣還有「充裕的時間」，面對更凶險的英國變株病毒，一副老神在在，毫無戒慎恐懼之心。事實上，連去年的防疫成績如今也被外媒評為「吹牛」，並被列舉各項與世界公衛專家意見背道而馳的作法。由於初期就犯了基本的錯誤，又大權在握獨斷獨行，如今紙包不住火，疫情大爆發後，陳時中只能狼狽地追著情勢，阻礙地方和民間的自救防疫作為；面對關鍵問題，閃爍其詞，或舉片面資料一手遮天，綠嘴再機械地唱和。但此刻這一套都不管用了。

蔡政府的信用正快速走向破產，回顧起來，它的源頭是2014年太陽花法西斯運動。學生們一度攻占行政院，並在民進黨的包庇之下，於三周間占領立法院，管制出入、傳播假消息、包圍批評太陽花的媒體、毆打不同意見的路人等，施用了種種可恥的法西斯手段。以今年1月美國國會暴動事件為例，暴徒被打死了4個，多人被拘捕起訴，甚至川普總統也有可能被追訴鼓勵暴力。沒有人對於美國法律制裁行動有意見；反觀台灣，太陽花暴力青年不但沒有被繩之以法，反而倒過來告行政院長「殺人」，法官還受理開庭，甚至最後自創法律為暴力青年開脫。

會出現荒謬現象主要是台灣法治文化薄弱，執政的國民黨思想、組織、能力均弱，無力解決內外問題，如此必然催生法西斯集團趁機取得政權。儘管如此，2018年底韓流之後，這個集團在2020年大選理應下台的，卻被國際極右政治氣候救了起來，以川普總統煽動國際極右運動，資助香港的反中示威，使得蔡政府得以鞏固台灣的法西斯獨裁，為所欲為；然而，川普面對的敵人卻是不畏任何意識形態的新冠病毒，最後川普政府被病毒擊垮，並使得國際極右氣候快速退潮。

這也是此刻蔡政府的困境，它的本事是獨裁、造假以及反中抹紅宣傳。問題是、過去是以打擊虛幻的敵人來維護政權，此時對真實的敵人病毒卻無任何意義。人民很快就看清楚這個法西斯政府的獨裁、貪婪、爭功諉過，以及謊話連篇的本質。陳時中防疫失敗揭露了政治的真相，而且接下來是每一項重點都不是他真正能控制的。現在，每說一次謊就被揭穿一次，政治的主導權正回到到地方和民間。毫無疑問，也代表著正是蔡政府結束的開始。