對工業生產有點概念的人，應該都知道「良率」這名詞。簡單說，良率是指生產過程中，扣除不合格的產品後，合格產品所佔的比例。

譬如，A廠商生產了10支手機，宣稱良率是90%，B廠商，生產了10000支手機，良率同樣是90%；但是，您會選擇哪一家的產品呢？假如，C廠商同樣生產了10000支手機，良率高達99%，那麼，您會選擇B還是C的產品？

將手機換成疫苗，國外疫苗，無論是輝瑞、莫德納、AZ、嬌生，第三期臨床都有3萬到4萬人參與臨床試驗。擬生產的國產高端和聯亞疫苗，即使完成了二期臨床試驗，也只有3、4千人參與試驗；即使兩家疫苗「安全性」還OK，您會比較相信3、4萬人參與試驗得到的「保護力」（良率）？還是3、4千人參與試驗得到的「保護力」（良率）？

同樣地，中國大陸自行研發製造的疫苗，包括國藥和科興疫苗在內，已有6.39億的大陸民眾完成接種，迄今，沒有傳出什麼重大的「死亡案例」，且大陸疫情控制得宜，有目共睹。

那麼，經過6.39億人施打實測的中國疫苗，它的安全性和保護力，會低於3、4人參與二期臨床、且尚未解盲的高端和聯亞嗎？

以上所述，屬於基本觀念，絕非道聽塗說，也絕無過期。與其謬論護航國產疫苗，何不透過實聯制App，普查老百姓想要接種誰家的疫苗？普篩不成，普查總會吧！

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