這幾天國產疫苗與進口疫苗事件鬧得不可開交，還勞動蔡總統親上火線，保證政府官員沒有在相關股票大漲中撈好處。

台灣目前疫情已如此惡化，不但因人民自主封城，造成百業蕭條。甚至天天死亡人數都有兩位數字，百姓惶惶不可終日。有民間企業願意出錢出力，自掏腰包進口疫苗，解生民於倒懸。政府非但不全力協助，還處處刁難，難怪啓人疑竇。個人與人為善，倒不願意如此負面看待政府。個人毋寧相信政府有此離譜行徑，真正原因是為了「產業發展」。

台灣經濟過度依賴電子產業，歷任政府都希望台灣能發展另一護國産業：生技產業。但不幸在政府過分關愛的態勢下，生技產業竟然發生許多奇案。浩鼎案害得翁啓惠錯失諾貝爾獎，高端大股東基亞當年發展肝癌藥過程造成股價雲霄飛車，害慘一票投資人。

蔡英文對生技產業的關愛其實超乎尋常，蔡英文在2008年離開行政院副院長職位時，第一選擇就是到宇昌生技擔任董事長，日後還造成是否自肥的質疑。蔡英文選擇生技背景的陳建仁擔任其副總統時，個人更深信蔡總統發展生技產業是玩真的。

個人以為蔡政府如此挺國產疫苗的真正理由是挺生技產業。但在疫情嚴峻的當下，到底是挺生技產業重要還是遏止疫情，保障人民生命安全重要，蔡政府好像本末倒置，抓錯了重點。

但這也不是蔡政府第一次在發展產業方面本末倒置。以發展離岸風電與發展離岸風電產業兩個政策為例，蔡政府也發生嚴重本末倒置。原本發展離岸風電理由非常單純：填補非核家園後的龐大無碳電力缺口。

但在兩年前離岸風電招標錯編底價，造成國家兆元損失後，蔡政府強辯：多花兆元是為了發展離岸風電產業。不幸國內廠商對投入發展離岸風電產業意興闌珊，蔡政府為了圓謊，只好加碼發展離岸風電，以吸引廠商投入。近日政府宣布2025到2035年每年將增加150萬瓩，共增加1500萬瓩離岸風電。若加上2025年2700萬瓩綠電，2035年不穩定綠電裝置容量恐接近尖峰用電。全球獨立電網國家有何人能忍受不穩定電力占比如此之高？發展離岸風電政策目標何時搖身一變，由提供無碳能源變成為了發展離岸風電產業？

衷心盼望蔡政府抓住重點，不要一再發生尾巴搖狗，本末倒置的離譜施政。

（作者為台灣能源部落格版主）

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