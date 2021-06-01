疫情嚴峻，1日又新增13例病逝個案，偏偏政府採購疫苗不利，股市炒作國產高端疫苗傳言甚囂塵上，蔡英文總統在各界壓力下，5月31日晚間親上火線澄清沒有炒股問題。總統都這樣講了，試問金管會及檢方還敢立案追查嗎？

最近股價不可思議連翻上漲的高端疫苗，明顯已利空出盡、作手獲利了結，即使中央流行疫情指揮中心5月30日宣布已與高端疫苗、聯亞生技兩公司，分別簽署將採購500萬劑新冠肺炎疫苗，高端連兩天翻黑跳水跌停，眾多追股散戶住進套房、一片哀嚎。

高端憑什麼在短短4個月內股價飆漲數十倍？除了疫情突然加劇外，主因為蔡總統、前副總統陳建仁、蘇貞昌院長及疫情指揮官陳時中都為國產疫苗掛保證，尤其小英為展現扶植國產疫苗的決心，還宣示7月國產疫苗就可以開打，屆時她會打國產疫苗。

蔡總統透過直播向國人強調，政府做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題。蔡英文貴為國家元首，相信她不會介入炒股，但她憑什麼說相關政務人員都沒問題，所謂的內部清查，又是如何清查的？綠營政要如果真有人炒股，一定是用人頭，內部怎可能查得出來？

高端疫苗遭質疑炒股，不禁令人聯想其母公司基亞2014年也曾爆發炒作肝癌新藥案，股價同樣不合理的連續飆漲，被金管會移送法辦，檢方最後雖偵結不起訴，基亞涉炒股案是無數股民心中的痛。

如今歷史似乎重演，令人心痛的是死亡個案已增至137例，蔡總統直播應正告國人，會力拚疫苗採購進口、保護國人健康，炒股疑雲交由金管會及司法單位查明真相，而不是保護國產疫苗，自行拍板「沒炒股問題」，這是總統介入股市個案最不良的示範。