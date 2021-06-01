民進黨政府治國無能，應對新冠疫情無方，現在這個政府只能又耍同樣的救命招數，靠一群網軍四處製造假消息，愚弄人民。

玩假消息的路數，從幾十年前的黨外時期開始，就斑斑痕跡。網際網路、社交傳媒的興起，只是給民進黨人的假消息招式，如虎添翼而已。今天問題不在於民進黨政府搞網軍護持，也不是民進黨人玩弄假消息，而是民進黨現在完全執政了，卻擔心假消息會動搖到他的執政權，而成立了所謂的「打假中心」，專責打擊坊間的假消息，並祭出刑罰伺候。

不過，掛羊頭的，賣的總是假羊肉，搞假消息習慣的，總是脫免不了弄假消息的習性。民進黨人包括設有打假消息專責單位的中央流行疫情指揮中心，都睜眼說瞎話。只要不利他們的消息，就指為假消息。

舉輝瑞BNT疫苗來說，舉世都公認，這個德國製疫苗是全世界領先上市的新冠疫苗。去年12月，《自由時報》在一版頭條宣揚說，「輝瑞疫苗 我們也買到了」，在這個標題下的新聞，中央疫情指揮中心還喜孜孜的談到疫苗怎麼載運。

沒料到，就因為上海復星醫藥公司取得了輝瑞BNT疫苗大中華區的代理權，民進黨不願跟大陸廠商打交道，一夕之間，輝瑞BNT疫苗就「變質了」。被民進黨政府官員、民進黨人、綠營網軍說得不值一文錢。

行政院中部辦公室執行長蔡培慧在臉書質疑說，南投縣政府說的輝瑞BNT疫苗，「其實是由中國代工的復必泰疫苗」。民進黨立委王定宇說，上海復星要賣給台灣的輝瑞BNT品質不佳，連香港人都不願意施打，僅剩下3個月到期就報廢。蔡培慧、王定宇這些說法，誇張到連中央疫情指揮中心也難以厚顏力挺。

最妙的是，指揮中心副指揮官陳宗彥跳出來指說，「政府買3000萬劑輝瑞BNT疫苗」是假消息。對陳宗彥這樣的說法，我不得不問：為什麼不在去年12月，就指斥親綠報紙一版頭的「輝瑞疫苗 我們也買到了」是假消息，而等到這時候才說？

這顯示，有利民進黨政府、有利搞大內宣的，即使有假，也都說成真了；只要不利民進黨的，揭露民進黨糗事的，即使是真的，也都被打假中心說是假的。

最近，不僅許多縣市長大聲疾呼中央應該採購輝瑞BNT現貨，也有企業家、宗教團體，聲明要自購輝瑞BNT等疫苗送給政府應急。全台灣要求「給我疫苗」的心聲，民進黨、蔡英文都聽見了，但他們還是不給買、不給送，就因為政治意識形態掛帥。

為了幫蔡英文、民進黨政府擋齊發的萬箭，民進黨的網軍、支持者又開始製造假消息，說輝瑞BNT、莫德納、AZ疫苗都是完成二期試驗，就緊急授權使用，又說國產疫苗是美國提供技術、「台灣國產疫苗等於美國疫苗」等等的假消息。

民進黨治國分藍綠，病毒的傳播則不分顏色。民進黨政府想控制疫情，必須放棄意識形態，盡速幫台灣人取得足夠的疫苗，才是正道。搞假消息，應付不了病毒，只能騙得了笨蛋。

（作者為資深媒體人）