歐盟因新疆維吾爾人權問題與大陸關係惡化， 5月20日歐洲議會以壓倒性多數決定，暫緩批准去年底談判達成的《中歐全面投資協定》（CAI），歐盟強調「暫緩」並不代表「中止」。不過，大陸若堅持對歐洲議會議員及人權委員會成員的制裁，有關CAI的討論就會保持擱置。歐洲議會貿易委員會主席蘭格認為，「凍結狀態」將持續很長時間，歐洲議會似乎鐵了心，中國不取消報復性制裁，就不會讓協定通過。歐洲議會的決議雖不具法律約束力，但歐盟各國為維繫歐盟的運作，不會單獨讓CAI生效。

打壞歐盟企業中國布局

3月間，歐盟與美國、英國、加拿大等，因大陸新疆維吾爾人權問題，共同對4名大陸官員及1名公安局人員實施旅行禁令與資產凍結的制裁。中國隨後對10名歐盟關切新疆人權問題的政治人物及4實體組織人士祭出反制裁，造成中國與歐盟對立，導致歷經7年談判的CAI遭擱置。

其實，歐盟非常重視CAI為經濟帶來的好處。歐盟官方網頁指出，中國14億消費者市場正快速增長，CAI將確保歐盟投資者得以順暢進入，並確保他們在更公平的環境中競爭，減少歐盟企業在中國投資的不確定性，此對歐盟產業的全球競爭力及未來成長深具意義。

CAI若獲批准，將取代25項歐盟成員國與中國的雙邊投資協定，使歐盟企業的大陸市場准入條件明確且獨立於中國的內部政策。其次，CAI著眼於改善公平競爭環境，實行透明補貼制度，反對強迫技術轉移，且中國同意採用國家間爭端解決機制，尊重相關國際義務，支持企業承擔社會責任。CAI無疑是中國對歐盟在市場准入及勞工標準方面展現讓步，此將提升歐盟企業在大陸市場的地位。歐洲議會凍結協定審議，恐怕壞了歐盟企業布局大陸的一盤棋。

中國為歐盟最大的貿易夥伴，在新冠疫情影響下，歐盟的經濟面臨嚴峻挑戰，使得大陸市場更形重要，缺乏中、歐經濟合作的挹注，將延緩歐洲經濟疫後復甦。但CAI遭歐洲議會擱置亦為中國帶來負面影響，使北京「聯歐制美」的外交策略遇到挫敗。對中國而言，擱置CAI對經濟衝擊有限，北京主要在意政治及外交壓力，因歐盟藉「暫緩」拜登極為介意的CAI對美國表態，恐形成美、歐「抗中聯線」。

中歐深化合作才是利多

然而，歐盟中不乏與大陸經貿投資關係密切的成員國，其中德國為避免歐洲議會擱置CAI而做的努力更是動見觀瞻。德國權衡經濟利益，認為必須重視大陸市場，總理梅克爾更希望在9月卸任前留下政治遺產，因而不支持歐暫緩CAI。

德國為歐盟在中國投資布局最深的國家，更是世界第四大經濟體，扮演歐盟經濟的火車頭。梅克爾期待CAI能使德國在市場准入方面得到更多的互惠待遇，也能使中、歐貿易朝向互利的方向發展，拋開政治因素，深化合作對中國與歐洲皆是利多。此外，CAI能打破中、歐在新能源汽車產業鏈領域的投資限制，有利於德國車廠研發新能源或電動車，以立足於大陸及全球市場，迎頭趕上以特斯拉（Tesla）為代表的美國新能源車廠。歐洲議會擱置CAI當天，德國股市大跌2.5%，反映投資人的失望。

西班牙亦支持CAI通過，首相桑切斯與大陸國家主席習近平電話會談表示，西班牙可在加強中歐關係方面發揮建設性作用，其對歐盟在批准期待已久的CAI方面尋求共識仍具信心。長年為財政問題所困的西班牙經不起歐盟捲入「抗中」，疏遠與中國的經濟關係。

6月中旬拜登總統將首次出訪歐洲，前往英國及比利時參加G7與北約峰會，並與歐盟領導人會談，強化美國與歐洲的夥伴關係。美、中對抗中，歐洲對美國意義重大，拜登雖不似美國前總統川普令歐盟不悅，但他能多大程度修復美歐關係，將左右CAI的前景。

在拜登政府推動下，中歐關係趨向競合，但歐盟「戰略自主」策略不會戛然而止，仍將追求不依賴美國、在國際社會更自主的地位。歐盟普遍相信，面對未來需要與中國合作，而非孤立或遏制中國。

CAI並未破局，惟歐盟不放棄外交人權價值觀，何況其間還交纏著地緣政治因素，德國想實現的「雙贏」一時難以達到，但應可努力協調歐洲持續與中國對話，避免走向「雙輸」的對立。