疫情爆發到現在，許多人百思不得其解，為什麼台灣外購疫苗進度如此落後？不只是上海復星代理的BNT疫苗，台灣對所有WHO認可的疫苗，採購進度都在國際墊底。當然，可能是政府對台灣疫情預估太過樂觀，未跟上國際搶購疫苗的風潮，但近日「高端疫苗」股價的不正常波動，卻啟人疑竇，幕後是否有不可告人的動機。

釐清扶植產業或炒股

高端疫苗在疫情前股價約30元左右，上周五（5月28日）收盤價是389元，疫情期間大漲12倍，市值增加762億元。衛福部向高端採購的疫苗數量，最多是1000萬劑，以1劑50美元來計算，總金額也只有150億元，這還沒有扣除成本。顯然，政府150億元的採購案，不足以支撐高端增加的762億元市值。

股票有本益比，也有「本夢比」，高端投資人期待的，是藉由政府的扶植，高端疫苗可以在國際市場占有一席之地。但現在的情況是，「別人都已經跑完一圈了，台灣還在綁鞋帶」，有已實際接種數億劑的國際疫苗大廠，誰會把只做完二期試驗的台灣疫苗當作選項？

因此，要達成這個期待，必須藉由政府的力量，以台灣人民接種的成效，來當作高端疫苗的「第三期試驗」，為高端疫苗加值。這也就是為什麼民進黨的「扶植國產疫苗」，其實是減少國外疫苗的採購，來逼迫人民接種國產疫苗。

生技產業是「高風險、高報酬」，政府「扶植國產疫苗」沒有錯，但不能因此排擠購買國外疫苗的空間。國產疫苗應該是扮演「備胎」、「保險」的角色，政府可以政策扶植，但必須合法，更不能造成危害國人健康的疑慮。

隨著疫情的爆發，人民卻發現政府根本是有意拖延國外疫苗採購，甚至對於地方、民間的自行進口疫苗也予以刁難。社會反彈的聲浪越來越大，對民進黨執政者的信任瀕臨破產。

跡象首先反映在高端股價上，5月30日周日下午，高端和中央疫情指揮中心宣布「已於5月28日簽署最多1000萬劑的疫苗採購合約」，這個消息看似利多，但隔天開市後，高端卻連兩天連吞兩根跌停板，市值蒸發19%，1日收盤還有9000多張賣單下不了車。投資人如此信心不足，是因為這個「利多消息」太不合理。

指揮中心早在2月，就公開了擬採購國產疫苗的數量，這個利多其實是舊聞；現在高端二期試驗尚未解盲，指揮中心就急著簽約，未來二期解盲若不成功，合約不也是廢紙一張？再者，周五簽的約，為什麼當天不講，卻在周日急急忙忙地發布？市場的集體反應代表，「利多」是某些大戶想下車的車票。

監督力量應挺身而出

「扶植產業」跟「炒股」很難釐清，但客觀的現實是，執政者的一舉一動，都能夠極大程度影響高端股價。面對輿論的質疑，蔡英文總統親上火線，表示「財產申報都公開透明，也做了內部清查，相關政務人員沒有炒股問題」。這樣的澄清，好似「此地無銀三百兩」。政務官的財產申報沒有，就證明沒有人炒股，這有說服力嗎？

這樣的政府，連檢察官都看不下去。台北地檢署檢察官林達投書，國產疫苗的第三期試驗，是否等同在全民範圍進行；若是，則保守估計省下60億元，是否合理？另一位不具名檢察官則說，「總統都說已經清查，沒人炒股，那金管會跟檢調還能動嗎？」

連檢察官都對政府的清廉提出質疑，國人對政府的信心恐怕已在崩解邊緣，要挽救失序的防疫作為，必須政治、行政、司法，三管齊下。

第一，民氣可用，在野黨應成立疫苗調閱小組，調查疫苗決策過程，公開國產疫苗的補助以及合約內容；台灣是國產疫苗唯一的客戶，沒有比價的問題，也就不能允許「保密」作為藉口。

第二，金管會身為《證券交易法》的主管機關，應該要徹查高端股價暴起暴跌的背後，是否有內線交易行為。

第三，台北地檢署應挺身而出，扮演正義最後一道防線的角色。

其實政府整個防疫決策中，從外購疫苗談判、內購疫苗決策過程有無弊端、政府官員和重要黨務人員及其三等親有無炒作國產疫苗股價、有無涉入內線交易等，都是檢察官調查職責所在，分內之事。

我們知道，檢察官有檢察長的壓力，檢察長受法務部長的人事權左右；但現在的台灣人民已是性命交關，憲法保障司法官的獨立性，為的就是此刻他們能夠挺身而出！