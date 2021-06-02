此時各界要求清室退位，實行共和制度的呼聲日盛，一些新軍將領也通電擁護共和。清王朝已經陷入四面楚歌之中。十一月初九日，（十二月二十八日）隆裕太后召集王公貴族及國務大臣商議皇帝退位之事。許寶蘅記錄了隆裕的言論，可見這位鮮才寡能而又命運多舛的滿洲婦人的窘境：

本日皇太后御養心殿，先召見慶王等，旋召見總理大臣及各國務大臣，皇太后諭：「頃見慶王等，他們都說沒有主意，要問你們，我全交與你們辦，你們辦得好，我自然感激，即使辦不好，我亦不怨你們。皇上現在年紀小，將來大了也必不怨你們，都是我的主意。」言至此，痛哭，諸大臣亦哭，又諭：「我並不是說我家裡的事，只要天下平安就好。」諸大臣退出擬旨進呈，諸王公又斟酌改易數語，諸王公復入對一次，退出後，諸大臣向諸王公言及現在不名一錢，諸王公默然，候旨發下後各散。

十一月十四日（一九一二年一月二日）又記：

五時半起，早飯後到公署，擬稿數件。總理入對，太后諭：「我現在已退讓到極步，唐紹儀並不能辦事。」總理對：「唐已有電來辭代表。」太后諭：「可令其回京，有事由你直接辦。」又諭：「現在宮中搜羅得黃金八萬兩，你可領去用，時勢危急若此，你不能只擠對我，奕劻等平時所得的錢也不少，應該拿出來用。」總理對：「奕劻出銀十五萬。」太后諭：「十五萬何濟事，你不必顧忌，僅可向他們要。」奏對一鐘餘方出，十二時後事畢，散。

可以看到，自攝政王載灃避位回藩邸，清朝的江山社稷已經無人過問了，像奕劻這樣當初賣官鬻爵大發橫財的懿親，現在也退避三舍，擺出事不關己的態度，難怪隆裕不禁對其大加責備。為了爭取有利的議和條件，清廷不得不孤注一擲，除了號召親貴毀家紓難、籌集軍費外，又對袁世凱大加拉攏。十二月初七日（一九一二年一月二十五日），隆裕召見醇王載灃，令其到總理公署宣懿旨，賜封袁世凱一等侯爵。袁力辭不受。幾經商議，以優待清室條件換取清帝退位的協定終於達成。十二月十五日（二月二日），隆裕召見國務大臣，商酌優禮皇室條件，據許日記，「聞太后甚為滿意，親貴亦認可」。於是，袁世凱乃電告伍廷芳。十天後，清帝退位詔書頒布，歷史翻開了新的一頁。

辛亥革命中袁世凱依靠政治手腕，一面待價而沽，向清廷索要大權；一面憑藉手中的北洋武力鎮壓革命黨人，採用軟硬兼施的手段，逼迫清室退位，並獲得民國大總統的職位。從許寶蘅日記看，當時載灃、奕劻等懿親紛紛逃避，大廈將傾，清廷已無人當家，局面已無可收拾。袁世凱因勢利導，最終獲取了最大的政治收益，這與他崇尚功利的個性追求是完全吻合的。袁本人的心態似乎也很複雜，許寶蘅日記有所反映。日記寫道：

十二月廿五日（一九一二年二月十二日）三時到廳，知辭位之諭旨已下。二百六十八年之國祚遂爾旁移，一變中國有史以來未有之局，古語云：「得之易者，失之亦不難。」豈不信哉？戊申之冬，有謂本朝以攝政始，當以攝政終。又，黃蘖禪師有詩云「繼統偏安三十六」，當時以為指年而言，不料僅三十六月。古來鼎革之際，必紛擾若干年，而後國亡，今竟如此之易，豈天心已厭亂耶？吾恐亂猶未已也。 十二月廿七日（二月十四日）八時到公署，見項城，詢余解此事否？又謂：「我五十三歲，弄到如此下場，豈不傷心。」余謂：「此事若不如此辦法，兩宮之危險，大局之糜爛，皆不可思議，不過此後諸事，非實力整頓、掃除一切不可，否則共和徒虛名耳。」項城又謂：「外人亦助彼黨，昨日宣布後，借款便交。」余謂：「外人決不能不贊成共和，以其為最美之國體，不贊成則跌其自己之價值也。」

許寶蘅也是士大夫階層的一員，深受傳統思想觀念的影響。他除了從天意的角度解釋清亡的原因，還從避免流血衝突、保護兩宮安危、為百姓減少災難的角度正面評價清帝退位的意義。從二人的對話看，袁世凱對此極表贊同。但是，令袁世凱最為竊喜的恐怕還是已經到手的最高統治權力，一切都來得那麼迅速，就連他本人也沒有充分的思想準備：「我五十三歲，弄到如此下場，豈不傷心」，這樣的感歎可以有多種詮釋。在筆者看來，這未見得就是袁氏虛偽的表示，更多的則是他心虛不安的真情流露。在當時局勢瞬間萬變的時刻，心力疲憊的袁總理向一位比較親近的隨從偶爾流露一絲複雜的心緒，也在情理之中。（完）