張立義曾偕幼校同學盧維恆回大陸，盧看了說：「你在大陸確實過得不錯啊。」

盧維恆是黑蝙蝠34中隊的機員，他在屏東機場，張回家就是飛到屏東，然後盧用機車載他回東港岳父母家。張家的鄰居告訴我，張家淇母親會理財，大概是搞標會吧，村子裡人都知道，盧的摩拖車就是向張母借錢買的。在張立義要放出來時，葛棣才告訴他你妻已改嫁了，張很難過。他第一個想，是不是嫁給盧維恆了？

1967年黑蝙蝠34中隊解散後，盧維恆加入「南星計畫」，配合美國中情局執行越南、雲貴、海南地區敵後空投空降、運送傷亡官兵任務，1971年又任「金鞭計畫」作戰長，配合季辛吉主政期間越戰的美軍任務。

2012年2月盧在溫哥華去世。寫他的故事是作家許業武，去年三月，許還在寫部落格及臉書，第二天就得新冠疫病去世了。老了。

盧維恆、王錫爵、張立義都是空軍幼校4期、官校30期出身。

張立義七歲就開始隨哥母逃難，輾轉到重慶。1943年8月，張13歲，入讀位於四川灌縣（今都江堰市）國軍空軍幼年學校初中部。他是錄取第一名，但臨時就要上車去成都報到，他連媽都未得見就走了，以後一別二十七年。到1970年，周恩來批准他下放南京老家，母子才重逢。張立義說他能與母親同活十二年到她逝，也算是因俘得福。

張立義與王錫爵在校兩人籃球同隊，交情很好。張說到池塘玩，王捉魚捉蝦很在行，最會打彈弓。當時的空軍幼校，有的是彈簧繩發射的滑翔機，「空軍幼校校史」有這段：

「初級滑翔教練課程是大家所喜愛，拉彈簧繩的同學分站兩邊，每邊約為十五人，一人控制滑翔機尾部掛鉤，一人則實際操作，教官口令「拉」，則兩邊同學開始向前拉牽數步，約十餘步教官口令「放」，控制尾鉤同學則鬆開尾鉤，將滑翔機彈飛升空，如未掌握操作要領，必定是直上直下，摔個機翼折斷，操作得宜者，可飛行六、七十公尺，飄飄然極為過癮。

一日教育長陳嘉尚（後做總司令）前來視察滑翔課程，並願操作，同學見有飛行員來飛滑翔機，大家非常興奮，未待教官口令「拉」則已偷步拉了六、七步，及待教官口令「拉」時，早已多出許多步，彈力十足，升空後就是不著陸，眼見就要衝入民房，所幸教育長即時右轉，撞入寢室前花圃，右翼折斷，還好未傷到人，同學一陣歡笑，一場惡作劇整到長官。

民國38年(1949)六月中旬，約百餘人通過期終考試，三日後即搭機離開成都，降落廣州白雲機場，停留一夜續飛台灣岡山機場降落，隨即搭乘火車前往東港大鵬營區，也就是空軍幼校（改稱空軍預備學校）在台灣的駐地。

從畢業至民國50年的十年間，台海戰爭中本期飛行兵科即殉職十四人之多，而作戰對象卻完全違背了我們幼時立志軍消滅日寇，打倒日本帝國之初衷。」

王錫爵於1929年12月28日出生於四川遂寧，他是五個飛完十趟U-2任務的機員之一，飛完就可以榮退，從優安排工作。王轉入華航，在1986年5月3日駕747貨機投奔大陸，後來還在飛，曾做到中國民航華北局副局長，及多屆的全國政協常委。

張立義與王錫爵，一個重落地，一個軟著陸，殊途同歸，重拾舊誼，因此我2006年國慶日一到北京，報張之名王就樂見，還同他女兒一起在家旁的餐廳請我吃中飯。王對今日大陸的發展自然讚不絕口，談起各項數據溜的有如景點的解說員。對比兩岸，此長彼消，現在與王當年的狀況當然不可同日而語，任何人都沒想到會有今日的局面。投奔台灣的大陸飛行員，如今銷聲匿跡。再說反共嗎？理不直氣不壯；支持台獨嗎？又鐵不下心，拉不下臉。反是王錫爵在台灣的空軍老同事，退休了多往大陸跑，到北京會來看看老友，買不到票了還托王錫爵打招呼。王後在國際上還飛了幾年。

我在上海遇一飯店老闆，他原是中國民航英國辦事處處長，他說王錫爵創先例，端午節來給大家發紅包，以前沒有，大概是台灣的航空界習慣，很有人情味。（待續）