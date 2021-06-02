半導體產業全球只有六個玩家：美國、歐盟27國算一家、中國是最大單一市場，東亞的日、韓、台各有所長。

美國以產值算，仍是領頭羊，但是最高端的製造技術，所謂5奈米、3奈米，眼下落後給台灣的台積電。歐盟不止製造技術落後幾個世代，連設計水準都不在第一領先群，面臨汽車晶片缺貨危機，跟美國同病相憐。中國半導體產業是美國對中國科技戰的打擊重點－美國技術絕不可「資敵」。

所以，美國半導體策略的「相關利益方」只剩下日、韓、台三家。半導體是台灣支柱產業中的一根擎天柱，美國的半導體策略，也許不會影響明天的台股股價，卻可能影響台灣長遠的國際地位與國家安危，不能不細細觀察。

四月中，日本首相菅義偉成為第一位到訪華府的外國元首，台灣媒體對拜登與菅義偉會談之後的記者會報導重點放在政治面向，科技合作大多一筆帶過。反而在會前，日方有較詳細的消息披露，日本經產大臣梶山弘志說的還很明細：「新世代半導體開發是重大議題，期盼日美兩國能攜手向前...電動車用來提升電源效率的功率半導體，以及用於資料運算的邏輯IC等。」顯然不是泛泛而談，雙方的幕僚事前已充份溝通合作的細節。

五月下旬，韓國總統文在寅做為第二位到訪的外國元首，雖落後日本，但做足了功課，也備妥了大禮。與拜登會談前一天，文在寅先與美國商務部長Raimondo簽署一份協議，包括新冠疫苗、電動車電池、與半導體製造的合作，南韓政府還強調三星電子要在美投資170億美元興建一座新的晶圓廠，以及SK海力士也要投資10億美元於美國矽谷成立新興產業研發中心。

從菅義偉、文在寅面見拜登後的公告來看，美國與日、韓在半導體產業都是「我有的給你，你有的給我」＝「我們合作」。但是比較對台灣的做法，怎麼看都像是「你有的給我，我有的不給你」＝「你幫我就好」。

弱小擁有被強權覬覦的條件，該憂還是該喜呢？可以是喜，因為有籌碼可以要求強權多多照護－如果有高明的策略與手段。但同時也可能是憂，因為「匹夫無罪，懷璧其罪」，籌碼也是那塊「璧」。

更麻煩的是，璧，匹夫可能抱不住。半導體的璧包括技術、人才、設備、廠房；設備可以磨練人才，人才可以研發技術。美國不缺技術，包括設計晶片的EDA（Electronic Design Automation，電子設計自動化）軟體，甚至2奈米的材料與製造技術；美國也不缺設備，世界半導體設備幾大巨頭：應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA）、泛林（Lam Research）都是美國公司，荷蘭公司ASML因為是唯一能製造深紫外光光刻機（EUV）設備商，紅透半邊天，但也因零組件供應受制於美國。美國也不缺水、電、土地，所以建廠房不是問題，只是需要銀子。

美國從川普政府到近來拜登政府與國會，推出了4、5項與晶片有關的法案，限於篇幅，本文不討論，簡而言之，就是準備砸下巨資，振興美國半導體產業，尤其著重製造能力。

有了銀子，就有底氣。美國商務部長Raimondo日前宣稱未來要在美國本土興建7~10座晶圓廠！雖不知猴年馬月能成？但萬一「短鏈革命」真的成功，蘋果、福特、通用汽車、NVIDIA、高通、博通...通通本地下單，不再麻煩遠在太平洋彼岸的供應鏈，包括台積電、聯電、世界先進、力積電...Raimondo的「願景」，好似把我們的護國群山都沖刷掉了半截？

這也許是杞人憂天，但應該不是危言聳聽，四年一任的民選政府不用擔心這種長線議題，但是有遠見的企業家，若心懷長久經營之計，不能不思患預防，必需更深入考慮地緣政治的動向。

至於為什麼美國在對日、韓，與台灣的半導體策略有所不同，大家都心知肚明吧？

（作者為資深媒體人）

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