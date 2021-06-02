國內疫情緊張，政府宣布全台進入第三級警戒階段、展開全民抗疫行動已逾半個月，國人面對兇猛的疫情難免人心惶惶。然蔡政府在抗疫戰爭的表現，不但無法安撫擔心害怕的民心，反倒成了製造民眾恐慌的禍首元凶，其指揮抗疫的水準，才是真正的無能第三級。

首先，在疫情飆升，國家情勢陷入危急的情況下，政府的抗疫指揮系統非但沒有超前部署，反而成為落後指標，不僅是防疫全面出現破口，更讓百業蕭條而導致多數基層民眾的生計都出現問題。儘管情況嚴峻，政府卻仍舊不願提升防疫指揮層級，國家元首蔡英文只會空喊「國人團結防疫」的口號，行政院長蘇貞昌還躲在幕後玩黑箱指揮藏鏡人的把戲，不知檢討己過，反要求人民收心，放任缺乏公衛背景的衛福部長在陣前胡亂指揮，放任3+11機師檢疫的大破口，將防疫大局搞得破綻百出。

日前立院國民黨團呼籲讓具有公衛背景的副總統賴清德出來領導防疫大局，撇開反對黨的批判作為不談，這項正面且具體可行的建議方案，蔡政府仍舊是充耳不聞，繼續擺爛，讓整個國家的防疫指揮中心的反應落後，成為國際間的笑柄。

任何戰爭都不可能只靠防守就能打贏勝仗，如果要打贏新冠肺炎的戰役，絕對不能只靠被動的查察疫情和人民的自主封城，關鍵仍在快速取得疫苗，讓全體人民施打後取得抗體，正面對抗病毒。

但是我們的政府，歷經一年半的防疫工作，幾度對外大內宣說取得大量國際疫苗，但事實上至今卻僅取得為數甚少的疫苗，同時品質堪虞，讓人民不敢施打。國外媒體報導，台灣人民施打疫苗的比例僅有百分之一，這才是台灣防疫大戰面臨最大的危機，每當媒體詢問防疫指揮中心指揮官陳時中疫苗相關問題時，他只能做個「誠實中」，打迷糊仗地回答目前尚無相關規劃。

而日前代理輝瑞疫苗的上海復星集團表示，願意提供輝瑞疫苗給台灣，結果陳時中竟然只是冷冷的回答「未收到有人申請」，連地方政府主張自行對外爭取疫苗的想法也加以封殺否決，鴻海創辦人郭台銘爭取到德國原裝BNT五百萬劑疫苗來台，就硬生生地被蔡政府給擋了下來。

還有防疫要員把疫苗的期待，放在七月份的國產疫苗。問題是國產疫苗至今只進行到第二階段的小規模人體臨床試驗，要拿全民的健康安全當成蔡政府應付新冠病毒的實驗白老鼠，想來就讓人覺得可惡，就算是蔡英文與賴清德宣布要帶頭施打國產疫苗，相信也沒有老百姓想要跟進，拿自己的健康開玩笑。

最近國內的疫情急遽升溫，也顯示出防疫能量的嚴重不足，超前部署了一年多的時間，但結果卻是一度讓確診的輕症病患，被迫得繼續待在家中無奈地等候通知，不知何時才能接受妥適的治療。有地方政府建議建立方艙醫院來收治輕症病患，卻被過去一直嘲笑大陸政府相關作為的蔡政府拒絕。最後還是得讓地方政府出面替中央收拾爛攤子，自行籌設相關醫療收治能量，充分展現了中央政府的無能。

為了積極抗疫避免防疫破口，擔憂醫療能量不足的離島紛紛提出要求入境者提出核酸檢驗陰性證明，否則要在機場接受快篩的作法，結果離島政府要求自保的合理作法，卻一度遭到中央的否決，還派人去拆了金門尚義機場的快篩站，理由只是可笑的「怕各地跟進，破壞生活圈」。政府難道不知道現在的台灣，早已是沒有跨縣市生活圈的現實狀況，各地民眾都懼怕疫者入侵自己的生活圈，帶來難以控制的疫情破口，蔡政府此舉，擺明了是放縱疫情，等著讓這些離島縣市全部淪陷。

如今的蔡政府，面對艱困的疫情戰爭，只會找側翼組織打認知戰與大內宣，卻對可以防治與改善疫情的實際作為採取消極態度，主政者心中存有太多的政治考量，甚至以打擊非執政黨籍地方首長為樂，如此做法，只會讓人徹底看扁。這樣的蔡政府，真的只能說是第三級的防疫政府，套句新聞前輩王健壯的名言，「這個政府真的有點阿答馬控固力」。

（作者為資深媒體人）

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