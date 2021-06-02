疫情肆虐，距離回復到以往的生活，似乎愈來愈遠，許多新型態的工作模式，不再是短期的應變措施，而要調整心態，接受它成為日常生活的一部分，包括遠端授課、視訊會議，都是典型的例子。相形之下，這波由疫情引爆的數位浪潮，金融業的改變，相較於其他產業落後許多，常被現實的變化推著走，缺少主動出擊的創新，如此一來，不僅難以有效對抗疫情，長遠來看，也是台灣數位金融發展的一項警訊。

先來看看防疫期間發生的兩件事。首先，新北市5月30日宣布的確診者足跡統計，排名第一的是傳統市場，占比高達38％，明顯高於居次的大賣場28％，包括永和六合市場、板橋南雅夜市、板橋國泰市場、三峽黃昏市場、板橋裕民夜市、中和枋寮市場均在內。疫情中心也強調，愈來愈常在傳統市場、黃昏市場，看到確診者足跡，除了避免人潮擁擠、把口罩戴好戴滿，若有金錢交易時，更要注意手部清潔衛生的維護。

到底使用紙鈔交易的影響如何？英國央行2020年底前的研究顯示，鈔票上的病毒量1小時內保持穩定，5小時內迅速下降；澳洲聯邦科學與工業研究組織則發現，病毒可於室溫下，在塑膠鈔票與紙鈔上存活28天，而我國央行說法是，病毒在紙張上可以存活5天，由於鈔票流通過程中換過好幾手，多洗手不要摸臉，才是最好的防疫。

第二件事，是金融業員工確診的統計。同樣至30日止，已向主管機關通報員工確診的金融業，共有26家、超過50位從業人員染疫，家數與人數都還在持續擴大中，而財金圈的周邊單位，包括協助中小企業辦理紓困的信保基金、正值報稅期間人潮密集的國稅局，也相繼傳出員工確診的消息。

上述兩件事情，都和數位金融的發展有關。台灣是一個相當喜歡使用紙鈔的社會，這和我們擁有全世界密度最高的ATM，提領現金相當方便有關，也因此，現鈔為交易過程最重要的媒介，當然難以擺脫它傳播病毒的風險，尤其占確診足跡近四成的傳統市場，是一個只使用紙鈔交易的市集，如按央行所言，病毒沾到紙鈔可以存活5天的話，要避免傳統市集成為感染病毒的主要來源，就得盡最大可減少紙鈔的使用。

其次，在台灣，金融機構是人與人接觸密集的產業，不論散布各城市的分行據點員工，或號稱總數高達數十萬的保險從業人員，坦言之，很多的業務之所以需要親力親為，多是為了照顧員工現有的工作樣態，及高齡社會中的年長客戶，因此可以數位化的金融業務才無法一步到位。某種程度來看，傳統市場攤商和銀行行員一樣，是推動數位金融發展時，最需要去說服的兩群人。

但當疫情導致數位化的發展，變成不得不然的趨勢時，我們認為，何妨換個角度想，是否善用這次的機會，讓數位金融向前跨出一大步。提供以下的建議，作為推動的參考：

首先，要開發出極簡便的交易載具，加速落實普惠金融。以傳統市場的商家來說，他們的交易場所，可能只是臨時租借的一個小攤位，不可能花錢建置刷卡機等支付工具，這些生活在社會基層的人們，其實也只是做個簡單生意，要鼓勵他們利用數位方式交易，設計的遊戲規則自然要盡量簡化。

處理此類的問題，透過手機完成交易應是最務實的做法，如能由聯卡中心開發一套不複雜的做法，搭配收費低廉和減稅等鼓勵措施，才有機會在傳統市場推動，讓這些「純現金」的交易場所，朝向數位發展邁開一步。

其次，仔細審視目前金融機構的交易流程，修正不合時宜的做法。如前提及，面對人數龐大的金融從業人員，推動數位金融確實必須相當審慎，既有數位業務大量取代人工之後，導致人力富餘、失業增加的顧慮，也要提防來自工會方面的反彈。因此，或可先檢討目前交易過程中不合時宜的部分，先進行調整。

舉例來說，台灣金融界相當普遍的蓋印章作法，不僅在國際上罕見，也導致處理交易時，必須有人親自跑一趟銀行，才能完成。事實上，和台灣一樣有此傳統的日本，於2020年底前宣布的數位改革措施，即把取消在文件上蓋印章列為重點之一。

與此同時，銀行也要體會數位金融是非走不可的一條路，逐步減少需要人對人接觸的業務，並透過每年的汰舊換新，把人力移往後台，做好數位化的轉型準備。

第三、央行數位貨幣的推出，必須盡快落實。目前全球對數位貨幣推行最積極的，當屬中國大陸，尤其消費端部分，主要經濟區都進行過人民幣數位現金交易的試點，最大的好處是，民眾可直接使用手機裡的數位錢包，進行交易。這是推動數位交易的基礎工程之一。

坦言之，包括我國在內，全世界央行對於存在市場上的虛擬貨幣，並不友善，也擔心這些貨幣會取代部分的交易，與其如此，不如趁此機會加速央行數位貨幣的推出，既有宣示主權的用意，也可藉此降低容易傳染病毒的紙鈔交易比重，在對抗疫情上貢獻心力。

(工商時報)