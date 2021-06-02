「民間採購疫苗」終於無法擋，倘若繼續還在程序上小動作卡關，整個民進黨政權差不多就準備徹底陪葬了。

在郭台銘、佛光山、慈濟、科學園區、工商團體等幾方「已申請、將申請」的出力者當中，我自己印象最深刻的是「佛光山」！

在諸多難免疫苗猶有「政治角力」的身段與痕跡中，佛光山代表了民間純粹的抗疫意志，以及與病患和醫護同體同悲的心態。

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外界大多不知道，佛光山並不只是南部高雄的那個佛光山。

除了有非常廣大的「國際功德主人脈」之外，佛光山甚至在「國際藥廠領域」當中也有特殊角色，甚至這是一個長達30年以上的緊密關係。

佛光山體系其實是包括多家國際藥廠長達數十年的「持股股東」呢！

這些國際人脈與金脈的特殊關係，使得佛光山以民間團體的疫苗採購身份，擁有其他難以比肩的特殊性與方便性。

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整個「佛光山」與「國際藥業」的歷史淵源，是一個大時代下的必然卻又巧妙的因緣際會，關鍵者是「猶太人」。

在80、90年代台灣經濟飛速發展，佛教寺院道場也同步從台灣島內發展到國際擴張的時代，佛光山在星雲大師的「慧眼」下，也展開了美國為主要的國際發展。

除了以「國際佛光會」擔任最關鍵的核心主體之外，包括美國各大城市的佛光山分院、佛光山後來也進一步建立「西來寺、西來大學」等大型的法人機構。

都知道佛光山擁有最久遠且有系統的「信眾組織」，而在美國方面的發展，從最初由台灣本地的信眾捐款，慢慢也演變成國際上或美國在地倍數於台灣本地的捐款規模了。

配合著1990年代全球經濟榮景與功德主們的慷慨回饋，這使得以美國為主的「佛光山/國際佛光會」在1990年代就累積出擁有億級美金「驚人資產」。

而為了處理這些法人資金資產，早年除了分別透過「國際佛光會、西來寺、西來大學」幾個體系分散持有之外，最大的關鍵是：「佛光山開始進行非常正確且高端的國際投資」！

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1980年代末期，經由美國方面的信眾功德主，介紹了「猶太人」的資產管理公司給星雲大師。

據說星雲大師當時的想法也十分簡單：「全世界最會賺錢、管錢的就是猶太人，把錢交給他們應該不會錯」！

而這個在90年代當時，堪稱非常「開放、前衛且睿智」的這一念決定，佛光山不再是多數宗教團體只是「收了捐款、存著死放」的銀行存戶而已了。

佛光山主要的「國際資產」都陸續交給猶太人協助打理之後，在歷經國際金融時代變遷的這30年當中，佛光山直接或間接投資與持股的國際資產獲得「時間的紅利」，最終來到難以想像的「身家底厚」，國際江湖上傳聞都說不會輸給日本的「創價學會」！

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佛光山的國際宗教資產，經營相對成功，主要有三個原因。

首先，佛光山對於猶太人操盤給予長期充分的合作信任！

猶太人早年為佛光山的投資佈局，即是以包括美國上市公司「藥廠」在內符合佛法戒律的產業性質為對象，而國際製藥業本身眾所皆知就是猶太人的勢力範圍。

據說星雲大師早年雖然沒有接受多方建議「開醫院」（佛光山唯一欠缺），大師主張佛光山體系應該還是比較著重「教育」屬性，但對於猶太人操盤投資醫藥領域，據說大師是相當贊同的：「若能研究出新藥造福人類，也是來自三寶的福澤」。

佛光山與許多美國教會的資本/基金一樣，同樣都是「穩定長期持有」的法人股東，完全不會干涉公司董事會及運營，也是非常受到被投資上市公司的歡迎對象。

也因此，佛光山與眾多美國上市公司除了透過功德主的「人脈友好」，資本的投資佈局也帶來非常長期合作支持的緊密友誼。

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其次，佛光山的僧眾人才乃至管理人才達國際水平。

星雲大師對於佛光山僧眾們若想要進修碩士、博士一向非常慷慨也珍惜，佛光山僧眾人才的教育水平與國際能力，在我看來應該堪稱是「華人第一」的遙遙領先！

在這30多年的國際資產管理方面，雖說名義上由主要的幾位最資深的長老比丘尼掛名負責，但在自行的運營上，也早已經具體發展出佛光山內部的「管控監督體系」。

僧眾出家人當中，無論語言、財務、管理都有國際能力，乃至長期合作的猶太人進行掌握溝通，而不會只是傻傻任人擺佈。

事實上，早年佛光山也曾經發生過，管理財務的比丘尼因為「好意想幫山上多賺利息」，不幸遇到詐騙份子被騙走數千萬元的社會事件。

但這些後來都成為內部完善平衡監督管理制度的養分，財務機制如今非常嚴謹。

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再來，佛光山始終沒有讓「在家人/親屬」掌管財務大權，全都由僧尼擔任關鍵的「印章地位」。

主要這是基於星雲大師本身對於道場的「金錢」有非常特殊的管理界定，與慈濟的不同在於，佛光山的核心財務決策「並沒有在家人或親屬擔綱」！｜

財務方面，一定是由僧團指派，或者特定幾位最資深的大長老尼們橫跨擔綱且相互監督！關於預算規劃及財務稽核，也在３０年前就完全引入專業財會機制，而不是「幾個人自己蓋了章、說了算」。

也因此佛光山雖說也有不同的權力派系，也會難免相互較勁，但幾十年來幾乎都能共同「嚴守財務份際」，沒有誰在財務上能隻手遮天或是任意花錢。

對於一個數十年規模龐大的老道場來說，這也是非常不容易的事！

這些年唯一引起過的爭議，大概只有西來寺在美國曾經因為對「柯林頓」捐贈「政治獻金」被判不當，而遭遇過美國司法部門裁處（當然，這倒也凸顯佛光山在美國多方長期的「人脈深耕」到達何種程度～）。

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最終，不得不說也正因為上述這些「歷史發展淵源」，使得佛光山體系確實因緣際會，擁有非常低調卻又強大的「國際實力」！

特別是「國際佛光會」以ＮＰＯ角色耕耘多年，一般人並不明白，佛光會在包括「聯合國」民間組織活動方面的積極涉足，與美國許多參眾議員關係友好，嚴格來說，佛光山的「國際影響力」確實遠遠在慈濟、法鼓山之上甚多。

星雲大師習慣授權，不會處處下指導棋，但從早年最初關於許多「核心原則」的掌握與智慧、授權與信任，特別是在「僧、俗」角色間的界線有鮮明的拿捏。

這些都始終讓佛光山儘管財務上有「學校、媒體」幾大錢坑的每年大量消耗，依然可以穩穩屹立，持續推動著全球佛光山各地短中長期的計畫和預算。

如今回頭看這30多年來的因緣演變，許多洞燭機先的決定著實無可比擬，也令人欽佩萬分！

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眼下蔡英文、陳時中依然還在窮極政府荷包之力，一味護航高端、聯亞等「國產疫苗」。

包括2期沒做完直接簽約下訂單，也包括指示公股行庫基金大舉以高價買入持股護盤；這些舉措，都無法阻擋或掩蓋中央政府對「疫苗政策」的荒唐、利益與私心。

我幾乎可以想像，包括目前負責國際佛光會的覺培法師、擔任會長的媒體前輩趙怡先生，乃至佛光會早年操盤的長老尼慈容法師，尤其星雲大師，應該老老早早就對「買不到疫苗」這事兒難以坐視！

只是去年早先，台灣疫情狀似沒事，佛光山即使擁有著「想買多少，都可以有管道開口」的特殊身份，也不便有太多動作。

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直到眼下全台灣疫情噴發，死亡人數暴增，尤其此刻甚至有800多位確診老人進入「重症」，一旦不幸輾轉來到千條人命，佛光山的主要決策層「終於受不了」了！

但願佛光山從美國直接採購的50萬劑，能早早不被蔡英文、陳時中「卡關」，涓滴進入台灣的疫情中成為菩薩的甘露。

之所以稍微忍不住披露這一些，畢竟佛光山從來不會那麼「自吹自擂、大內宣」，關於這些「國際江湖傳說」，媒體圈也沒有人知道這一些「時代背景的淵源」。

主要還是對於星雲大師與佛光山，這次的率先增援民間疫苗，寫幾句聊做一分敬意與紀念；尤其覺培法師早前媒體投書中提到佛光山多次詢問但ＣＤＣ是多麼的「已讀不回」，讓人讀來不免感慨萬千。

而且至今還有一大堆蟑螂網軍，搞不清楚佛光山人家「僧袍下的肌肉」是何等程度，竟然還在多方圍剿著佛光山，這些人準備下輩子投胎去做蟑螂吧！

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