小燕姊的訴求「台灣人的命也是命」不知感動多少台灣人的心，然而，小燕姊同時也遭到綠營網軍鋪天蓋地的攻擊，包括那個吃白飯、領乾薪的｢助德代表｣謝志偉。

「給我疫苗，其餘免談！」台灣疫情猛爆的今天，這已是全民共識。包括綠營自己人在內，例如前副總統呂秀蓮、台北市議員高嘉瑜、親綠直播主館長，甚至網軍女頭頭楊蕙如等人也都痛批政府的疫苗政策，奇怪，怎不見網軍前去修理呢？你們敢去館長的健身房踢館嗎？去啊！我佩服你！沒替台灣爭到一劑德國BNT疫苗的謝志偉，你敢用同樣的口吻回敬呂副總統嗎？

佛光山可以募到疫苗、郭台銘可以買到疫苗、張亞中可以籌到疫苗、各縣市首長都有管道從國外進口疫苗，偏偏民進黨政府弄不進來，在每天都有人死的壓力下，非要等沒有經過三期試驗、未經國際認可的高端、聯亞兩家國產疫苗，為什麼？民眾只想問一句為什麼？

當執政黨年輕一輩砲口對內高呼｢清查炒股！｣；當執政黨前輩站出來怒批中央失能、失信、失德！並向國家領導人喊話：｢每個人都要去見閻羅王，現在疫情這麼嚴重，很替妳難過。」這已經明白顯示，政府的作法已經是離心、離德、離民心愈來愈遠了。

死神不分藍綠、病毒沒有顏色，唯一能克服它的就是疫苗。人命關天，只想提醒一下冷血民進黨官謝志偉們，你們的血也是紅的。

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