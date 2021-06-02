陳時中屢屢以「國人施打國產疫苗的意願高」為由，對外國獲得國際認證疫苗的進口，百般延遲、阻撓，我不曉得陳時中是如何得出此一結論的，但顯然只迎合了若干理盲的綠民，而低估了台灣人的智慧。

姑不論此一所謂的「意願」，從來未曾有過任何的調查，缺乏科學的根據，首先，這句話基本上就是故意模糊焦點的「話術」，以國人愛國、愛台的精神來說，「如果」國產疫苗真的能夠安全而有效，相信多數的國人皆會樂於挽袖施打，這是毫無疑問的；但問題在於國產疫苗還在2期測試的階段，連「解盲」工作都尚未展開，遑論更重要的3期試驗，陳時中故意減省了前提的「假設」，而逕自就當作結論，根本就是不符合邏輯的，別說未來若不幸「解盲」失敗，連上市都不可能，即便成功，除非別無選擇，又有多少人會冒著風險，捨棄已有國際認證的外國疫苗，而接種國內疫苗，顯然是值得懷疑的。這點，TVBS的民調有高達8、9成對外國疫苗的信賴，就是足以證明的。

其次，國產疫苗即便2期「解盲」成功，台灣緊急授權施用，但因其未曾作過3期測試，能獲得國際認證的機會，是微乎其微的。歐盟在5月21日發布的入境規定，已明言入境者必須有接種過2劑的國際認證疫苗，美國若干大學也對境外入學者祭出同樣的規定，「疫苗護照」在未來必然成為國際交流的要件；國產疫苗如未能獲得國際認證，欲出國進行商務旅行、留學遊學的台灣人，勢必非再施打一次不可，這就等同於白打了國產疫苗。稍有一點常識的人，應該都明白此一道理。

國產疫苗當然是「應該」全力支持的，但現在不是支持不支持的問題，而是「可以不可以」支持的問題。諸葛亮鞠躬盡瘁，死而後已，全力支持阿斗，忠君愛國之心，誠然令人感佩，但後世論者，每惜他所支持的是「扶不起的阿斗」，終究徒勞無功。國產疫苗當然是應該支持的，但是，請先證明它不是「扶不起的阿斗」，否則再如何大聲疾呼，都是枉然。

（作者為退休大學教授）

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