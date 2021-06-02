前年春天，香港掀起震驚全球的反送中浪潮，意外地對台灣政治產生共伴效應，讓原本政權搖搖欲墜的蔡政府找到大海浮木。彼時「辣台妹」橫空出世，早春才風光訪港的韓國瑜，硬是與「中共同路人」劃上等號，最終民進黨就靠著操弄這股民氣贏得大選。

選後緊接而來的肺炎風暴襲捲至今，前期台灣因為所謂的防疫成果、超前部署，成為各國爭相討論效法的典範。但執政者沉迷於掌聲，民眾放鬆對政府的監督意願，視零確診是理所當然，讓五月份的「猛爆性疫情」無可挽回。事後多數民眾也正因生存面臨威脅，才會把無視多時的專家意見，包括疫苗取得過慢、篩檢量能過低這些防疫基本建設，拿出來檢視執政黨。果然，不見棺材不掉淚此話不假。

相比之下，因反送中黯然一年多的香港，也比台灣還早承受疫情肆虐的洗禮，幾波疫情後仍有辦法歸零，且在疫苗施打上，港府早已訂購滿足供750萬市民施打兩劑的1500萬劑疫苗、接種率15.3%，此點或許香港還比台灣更符合超前部署。

台灣當下多數民眾處於想打卻無疫苗可打的窘境，香港卻是預期到八月將有84萬劑疫苗過期。香港人對於施打疫苗的慢熱，除了不可避免與效果疑慮有關外，民眾對疫情控制的恐懼程度應也有所關聯。有趣的是，為了提升施打率，香港知名開發商信和集團進行「打針送樓」的奬勵活動，據說施打率顯著成長。

看著香港人可以參加打針送樓，疫苗還能放到過期，不禁教人反思，當初大力聲援反送中的蔡政府，結果防疫成果與疫苗取得工作上已落後對岸與香港。根據彭博公布之全球防疫韌性排名，台灣已退出領先者之列，而中國、香港分列第九、十名超車台灣，豈不諷剌？

台灣總是自詡是民主燈塔，面對對岸專制體制最好的對抗工具，不是武器，而是國泰民安。當台灣無法證明自己制度體系遠勝香港乃至對岸大陸，不啻助長對岸統戰的合理性，也會嚴重弱化台灣民主的軟實力。

這門疫情政治學課程的後續影響深遠，而病毒並不會因為民主程度而有所差別對待，反而更能驗證不同形態政府面對嚴重危機的處理能力。台灣在防疫賽局的表現至關重大，一旦無法在防疫表現力壓前者，其對未來國人在兩岸問題的認知上，將會有意想不到的蝴蝶效應。（作者為自由撰稿人）

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