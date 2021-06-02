當全球疫情逐漸減緩，歐美國家開始恢復正常之際，台灣有如龜兔賽跑中的兔子，自以為全球第一、得意自滿幾個月後，突然覺醒發現，台灣的防疫能力竟然落後到幾乎全球墊底。

當台灣的疫苗接種率連非洲的辛巴威都比不上的時候，台灣官員還有什麼臉說：「全世界跟不上台灣的腳步？」

當台灣的疫情熱度不降，在全球投資環境評比，又下降了好幾名。請問，當外商不再把它投資台灣當優先考慮時，台灣的GDP、就業率、投資金額等指標，難道不會往下直直落？

當蔡政府面對諸多死亡的數字，完全不予理會，還找律師警告那些批評蔡政府防疫不力的異議者，居然厚顏要求全民團結，卻在民眾指責蔡政府為生技股票護航之際，立刻跳出來澄清。顯然他們對股市行情數字的重視，更高於人民染病的死亡數字！

當巴西執政者失去民心，全民冒著染疫風險走上街頭，要求他們的總統下台負責；而台灣的總統依然高居廟堂之上，依然有接近半數人民堅定的擁護她，包括那些染疫的綠營民眾。台灣的法律，塑造了有權無責的超級總統，讓人民無法輕易要求她下台。而靠著公民不服從幫民進黨取得政權的學運青年，卻變成御貓蔡想想一樣乖順，在總統的撫摸下，安靜地不發一語。

在民間組織多方的抗爭下，蔡政府終於願意將閉鎖的大門開出一條門縫，讓外國合法疫苗可由民間組織申請入口，提供給人民施打。政府單位，除了進口及少量的外國疫苗外，寧可坐等國產疫苗一兩個月後，無需經過三期試驗便能提前上市。

我們無法洞徹蔡政府心中的算盤，但是一個要求全民服膺指揮的政府，卻在官逼民反壓力之下，不斷髮夾彎，不免讓人見識到這個政府，就像是山中竹筍一般：嘴尖、皮厚、腹中空。雖然可以靠著網軍選舉、靠中央廚房哏圖大內宣，但是遇到疫情肆虐，這個缺乏專業的執政團隊，便顯得捉襟見肘，完全失去應付能力。

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