前副總統呂秀蓮，雖已致仕，卻一直留意、關心國內政治，屢屢對執政當局提出懇切的諍言，儘管當局始終不為所動，甚至發動網軍圍剿、攻擊，但賦性耿直，明實務、識大體，切切以台灣生民為念的她，依舊無懼無畏，侃侃而論。

此次疫苗風波，事關台灣全體2300萬人的身家性命，呂副總統自然不可能置身事外。事實上，早在部桃事件發生時，呂副總統就「超前」關注了台灣疫苗的問題，就教於政府高層，都獲得肯定的「充足」的答案，卻不料發生如今疫苗奇缺的窘境，她一方面質疑當初購買疫苗所編的115億預算，都已將近用罄，但為何至今未見應有的數量；一方面，她亦質疑政府此舉，就是在坦護國產疫苗，這等於是犧牲全民的健康以扶植台灣生技產業，更是「與民爭利」。

因此，她奉勸同黨的人士，千萬不要再昧著良心為蔡政府辯護，「執政是一時的，做人做事是一輩子的」，目前台灣已經因疫病死亡百人以上，「我不殺伯仁，伯仁因我而死」，當心「閻羅王找你們算帳」。

呂副總統過去雖也對政府有所批評，但很少動怒，如今連「閻羅王算帳」都冒出了口，可見已察覺到事態的嚴重，不得不挺身而出，仗義執言了。

呂副總統以「反抗威權」起家，如今看到蔡政府的抗疫政策，簡直就如同「新威權體制」，這應是她最感憂慮的，民進黨當初揭櫫民主、自由的大纛，如今竟淪為新的威權，不但有愧於創黨初期的先烈，更對不起全台2300萬的民眾。

其實，呂副總統的一席話，不僅代表了她的觀點，更與當前的時議不謀而合，足以反映現時的輿論；但這些評論出之於民進黨的創黨元老，則更具暮鼓晨鐘的效應。民進黨實在應該知所進退了。

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