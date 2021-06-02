民進黨政府大內宣「有政府，會做事」，在過去這一年多台灣還沒有爆發新冠肺炎本土疫情時，還可以用這句口號欺騙人民，但在過去這將近20天疫情大爆發之後，整個民進黨政府，尤其是中央疫情指揮中心的言行，都只能用「有政府，會坐視」來形容，而且是坐視人民面臨死亡威脅的冷血冷酷，難怪民意就像快要炸開的鍋爐一般。

全世界都在奇怪為什麼民進黨政府會對救命的國外疫苗百般阻撓，就是不肯鬆口和鬆手，連民間宗教團體和企業要出錢出力去購買疫苗，捐贈給政府分配來趕快救急，也無法如願，指揮中心還要設立所謂的八大項條件，要求這些民間團體和企業，要準備好這些繁文縟節文件，這一拖延又過了一個多星期。

在此我不用陰謀論來評論民進黨政府藉故拖延國外疫苗進口救急，但對指揮中心的作為頗為寒心。如果指揮中心和民進黨政府真正符合「有政府，會做事」，在看到眼下台灣的疫情已經火燒眉毛了，政府無法立即與國外藥廠或世衛組織購得疫苗，在媒體報導這些民間團體和企業可以拿到疫苗時，照理應該是很高興而且會立即主動與這些民間團體和企業取得聯繫，用最快的速度盡快協助完成繁文縟節的手續和文件簽署，以這些民間團體和企業的效率，如果民進黨政府和指揮中心在第一時間主動聯繫和協助，可能現在疫苗已經在路上，早一天到達台灣，就可以早一天讓台灣的疫情得到好的發展。

可是我們看到的是，指揮中心還是堅持原先的立場，並且設下繁文縟節的條件，而且還高高在上的傲慢態度，要這些民間團體和企業照他們訂出的繁複條件去「申請」，等他們來「審核」，姿態高傲，就是要拖延，外界看起來就是不想要讓國外疫苗進入台灣，讓這些民間團體和企業著急得像是熱鍋上的螞蟻，卻又百般無奈，只能再多花時間和心力，去迎合民進黨政府和指揮中心設下的多方門檻，就為了能早一天是一天，讓疫苗盡快來台，能救一人是一人。

「民之所欲，長在我心」，但現在民進黨政府和指揮中心卻都是反其道而行，簡直是在與全民為敵，完全不顧全體台灣人民希望早一日打到疫苗，早一日讓台灣的疫情降溫，整個民意如流水，卻只看到民進黨政府在逆流而行，讓全體台灣人民看到「有政府，會坐視」，卻又無可奈何，而無辜的民眾在疫情之下，生命不斷地的消失，而民進黨政府卻只將之視為「數字」，這是多麼冷酷又冷血的政府。

（作者為中國文化大學新聞系兼任教師）

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