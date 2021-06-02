國家有難，匹夫有責。這句話在當前新冠疫情爆發時，沒想到應驗了！

對，我是指幫助台澎金馬民眾取得新冠疫苗的民間人士與組織。

原本由中央政府全權處理的疫苗政策，因為疫情爆發而失靈了。之所以失靈，當然是亟需疫苗時，幾乎都沒到位。

截至本文刊出前，全台灣地區只有約88萬劑疫苗；若以台澎金馬目前2300萬人、每人需施種兩劑計算的話，數量遠不足以讓超過半數的國人打上第一劑。

在救人為先的前提下，世界佛光總會、永齡基金會、孫文學校、慈濟功德會、科學園區產業同業公會等超過8個民間單位挺身而出，既然民進黨政府買不到或拿不到疫苗，它們就努力去試試。

與此同時，應該要檢視如此誇張的政府疫苗部署計畫與執行，除了可能受台灣外部環境的影響，更可能是決策官員的問題。

《金融時報》最近指出，台灣未能從其他國家學到應對疫情爆發經驗，包括未做大規模篩檢等，所以準備不及。稍早，《彭博社》則以政府與人民自滿、缺少疫苗等方面點出原因所在。

人民的自滿很多時候是來自政府的「大內宣」，以為只要繼續「佛系」阻隔病毒於境外，台灣社會便可維持正常生活，而且是國際防疫模範生。

政府的自滿更為嚴重，可從官員的兩方面察之。第一，對疫苗的「佛系」談話；第二，疫苗取得極慢卻似不急。

本年2月，中央疫情指揮中心指揮官陳時中承認，台灣接種疫苗時程比較晚，但因確診數很少，又對疫苗安全性的要求較高，希望民眾耐心等待安全的疫苗。沒想到行政院長蘇貞昌卻在同月下旬說，台灣沒有施打疫苗的急迫性。

過了約3個月，陳時中面對龐大疫情壓力，只好再次強調，以各國經驗來看，及早施打仍是最佳選擇。這應該說早一點、說多一點。

也因此，我駐美代表會在5月還忙著幫中南美邦交國爭取美製疫苗。

猶記陳時中去年底宣稱，已購得新冠疫苗2000萬劑，本年3月起進貨，但現在國內疫苗數「校正回歸」到80餘萬劑，看來之前說的只是政治上的話術或緩兵之計。

合理的研判是，當時台灣沒有大規模篩查，無明顯疫情，所以外國疫苗買不到、或太晚買而致使進貨延遲，決策官員好像也不緊張。而且政府扶植的兩支國產疫苗，二期臨床試驗有可能趕在6、7月完成，就可以先「緊急使用授權」補上。

總之，從去年秋季到本年5月中旬疫情大規模爆發，主要決策官員並未展現「勿恃敵之不來、恃吾有（疫苗）以待之」的態度。

這種沒有料敵從寬的態度與決策，可能導致在目前半個多月的疫情中，已有百餘位同胞喪失寶貴生命；這種態度與決策，也是待疫情平息後，人民應向政府究責之處。（作者為政治大學外交學系副教授）

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