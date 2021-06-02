近來有關新冠肺炎對於高端疫苗採購，引發民眾持股的懷疑與討論。無獨有偶的是，去年台灣東洋董事長林全，原有意大量採購BNT疫苗，但也是因為內線交易與炒股傳言導致交易破局（即便林全親自出面闢謠）。重點在於，過去政府重大採購經常發生弊端，這也是事實。例如不久前發生的太魯閣號悲劇發生，經媒體深入報導，大家才知道台鐵在招標過程可能出現問題或瑕疵，導致紀錄不佳的廠商或承包商可以重複獲得標案。基此，很多人（包括總統、行政院長、部會首長與所有民眾）都想知道，政府重大採購為何弊端頻傳？作者認為可能原因有二：

第一，利益龐大：政府重大採購動輒以百億或千億計算，使得很多具有政治派系色彩或政商關係良好的人士，都想從中分一杯羹。而從中分到大餅或小餅的利益團體，有時也會因為分配「不公」或無法滿足其期待或需求造成內訌。至於那些沒有「分」到羹的利益團體，則可能虎視眈眈隨時準備反噬。換言之，利益團體在龐大利益驅使下，經常使得政府重大標案或採購案充滿「不確定」因素。而如果加上資訊不透明，就可能讓諸多利益團體有運作空間；因此這又和下個因素有關。

第二，資訊不透明：有些「政府官員」認為，因為採購金額龐大，為避免（政商）利益不當介入，所以希望以「隱密」的方式進行採購。但卻因此忽略了，重大採購經常具有指標性，或和民眾生活密切相關的重大採購（例如疫苗採購攸關民眾生命）；遲早會引發民眾（媒體）關注。問題在於，資訊不透明反而成為政商利益團體鯨吞蠶食的溫床。在此情形下，反而導致更多利益相關的謠言或傳聞；就像這次高端疫苗採購，出現許多傳（謠）言，相關訊息真真假假很多人不易分辨，發酵的結果於是造成民眾更多的不信任。

應該說，有沒有發生弊端是一回事，民眾對於是否發生弊端的認知是另一回事。或即便沒有弊端，仍可能因為「民眾不信任」，因而存在「弊端」的認知，形成對政府重大採購的不信任。顯然，這次政府大量採購高端疫苗，並沒有從前述台灣東洋疫苗採購個案學到教訓，或仍出現重複的「資訊不透明」問題，導致民怨的發生。主要的問題出在，蔡政府沒能在重大採購之前，即構思或引進既有的「廉政平台」，破解政治或利益團體介入，或資訊不透明的問題。應該說，廉政平台係行政院國家發展委員會明列的政府政策工具，過去也有許多政府重大採購因廉政平台置入採購流程，因而順利結案的經驗。

例如，過去8年800億下的南水局清淤招標案、台北雙子星標案（曾多次流標）、台鐵耗資千億的「城際列車」與「最美列車」採購案，都因廉政平台的建置，順利推動與完成政府重大採購標案。關鍵因素在於，由廉政署具檢察官身分人員主導與參與廉政平台，讓許多不當政商利益不敢妄動。只是，這麼好的「廉政平台」機制，得不到總統與行政院的青睞，導致政府重大採購得不到應有的信任。值此高端疫苗採購信任危機，也正是建立「廉政平台」或機制的最佳時機；而且既然總統也公開表明，相信內閣政務官無人炒作高端股票，透過廉政平台機制，正是自清的最好機會。

（作者為成大政治系教授，台灣透明組織常務理事）

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