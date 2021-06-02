羅智強跟蔣萬安，在國民黨內是不同風格的代表，蔣萬安是「明星」，中間選民也有好感；羅智強則是「戰將」，衝鋒陷陣，有傷痕也有勳章。

兩人都有意投入台北市長初選，可說是政治上的競爭對手，但從民進黨攻擊蔣萬安，羅智強挺身辯護看來，明年的國民黨，一定會是團結的鐵板一塊。

民進黨批評蔣萬安，「去年不也支持國產疫苗嗎？」這是擔心疫情傷害了2022的選情，先從蔣萬安下手；而且民進黨可能認為，國民黨通常是各自為政，圍剿蔣萬安，也不會有多少人聲援。

但沒想到，羅智強居然率先跳出來，為蔣萬安辯護，「台灣現在需要的是趕快進口國際疫苗，這也不是反對國產疫苗」，「請無能的民進黨停止無助防疫的霸凌，蔣萬安加油！」這種情況出現在競爭對手之間，最近的例子，我只能想到江啟臣與盧秀燕的君子之爭。

或許，羅智強現在只想到防疫，沒想到初選；或許也認知到，國民黨要重新得到人民的信任，不能再有個人利益的小算盤。但無論如何，如果羅、蔣兩人有這樣的互信與默契，這是台北市民之福，也是國民黨之福。

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