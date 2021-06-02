近日國產疫苗高端涉及炒股疑雲，引發各界議論紛紛，總統蔡英文透過直播試圖釋疑。除了說明政府防疫和疫苗的進度之外，她表示「政府做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題，」還說，如果有提出具體指控，會依法嚴查，但如果沒有證據，也希望大家不要用捕風捉影的方式抹煞專家投入疫苗研發的努力云云。

蔡英文以總統的高度做出上述表明，照理說，應該多少可以讓風波平息或至少趨緩，可惜的是，蔡英文的說明反而引發外界更多質疑。首先是有檢察官表示，總統都這樣公開「掛保證」了，那誰還敢去查？

政壇人士則笑稱，什麼叫「政府已做了內部清查」？難道是把大家叫來問，有炒作國產疫苗股票的人舉手？結果沒有人舉手，所以結論是沒有人炒股，結案。是這樣嗎？此外，蔡英文口中的「政府」，包括哪些單位、哪些人？難道蔡英文真有本事把整個總統府、行政院14個部、8個委員會、9個政務委員…..所有政務人員的投資和股票交易記錄，都查了個遍嗎？更何況，蔡英文不知道有一種東西叫做人頭帳戶嗎？講出這麼不合情也不合理的話，蔡英文是天真還是邪惡？

眾所皆知，蔡英文說話向來是文勝於質、避重就輕，文青體的說話習慣放在一般事務上倒也無傷大雅，然而，談到疫苗開發、炒股，則茲事體大，絕對要謹言慎行，因為這會影響廣大民眾的生命健康安全，以及投資人的荷包。

不幸的是，有關高端等國產疫苗股價的劇烈變動，正是與包括蔡英文在內的政府高層一連串不恰當、甚至可能涉及違法的言論有關。遠的不說，副總陳建仁日前在接受媒體專訪時提及，自己與妻子接受了高端疫苗2期人體試驗，都沒有太大的不適與副作用；他還提及「國產疫苗生產2000萬劑，應該不是問題」，大讚這個疫苗是「慈悲與智慧的產物」，簡直是美言到無以復加。

問題是，疫苗2期試驗採雙盲進行，理論上陳建仁應該不會知道自己和妻子施打的是疫苗還是安慰劑，如果連施打的是什麼都不確定，那麼他說的「沒有太大的不適與副作用」根本就沒有意義，事實上，從研究的學術倫理來說，他也不應該公開談論疫苗人體試驗的種種。陳建仁是美國約翰霍普金斯大學公衛博士，曾擔任衛生署署長、國科會主委，是專家中的專家，當然一定懂這些，那麼，陳建仁為什麼要明知故犯？

又如面對國人殷殷期盼早日施打疫苗，蔡英文與疫情指揮官陳時中三番兩次為國產疫苗釋放利多，已到了名嘴沈富雄所形容的狼狽唱和的程度，更準確的說，這2人為國產疫苗護航的表現，根本就是「狼狽為奸」，理所難容。

特別是，蔡英文還明白宣示，國人在7月底之前即可順利施打國產疫苗，這更有違法之嫌。疫苗能否通過衛生單位的各種檢驗程序，有客觀的科學條件、也有政府的行政流程，身為國家領導人怎麼可以在時程上直接下指導棋，這不是給必須為疫苗的安全性和有效性把關的衛生主管單位下了「7月底之前就是要放行」的命令嗎？就算蔡英文「貴」為總統，也沒有權力這麼說、這麼做！

更別說，在國產疫苗連2期人體試驗都還沒有完全完成前，疾管署日前和高端簽約採購新冠肺炎疫苗500萬劑、另附上限500萬劑之後續擴充，總計1000萬劑。為了合理化這個採購行為，綠營側翼甚至陳時中都稱經過WHO認可的國際知名疫苗，也都是沒有做完3期臨床試驗就緊急授權（EUA），言下之意，衛福部的緊急採購並沒有問題。

然而，他們的這種說法忽略了國際疫苗獲得EUA時，國際上沒有其他選擇，而如今則早已有多種疫苗可用，情境完全不同；而且，根據國內多位醫學專家提供的有力證據可知，其實那幾個疫苗都是在完成3期後才獲得EUA。陳時中是否涉及公然說謊？衛福部的提前簽約是否合理？外界自有合理懷疑。

國產疫苗有沒有人為炒作的弊端，蔡英文話不必說得太早，民進黨人不必那麼快就撇清，綠營側翼更不必急著到處出征，真相如何必須嚴查。查緝內線交易與股票炒作，金管會和檢調都有豐富的經驗，只要沒有不當的政治干預，真相不難水落石出。蔡英文願意開口讓檢調徹查到底嗎？

（作者為作家）