為有效防堵新冠疫情，金門、馬祖和澎湖決定在機場設置快篩站，對入境旅客進行強制快篩，篩檢結果為陰性才能夠登島，如果旅客不願意配合，就會依法裁罰。行政院長蘇貞昌則明確表示，不准離島這麼做，還強硬要求拆除快篩站。

外界一再提醒蔡政府，離島醫療資源不足，有必要採取較為周延的防疫措施；事實上，金、馬、澎湖的做法並不特別，同樣採取入境快篩的國家多的是，不少專家也早就建議中央流行疫情指揮中心應該這麼做，只是指揮官陳時中始終抗拒，以致很多人認為台灣的邊境防控其實存在漏洞。

離島的堅持於法有據。立法院日前三讀通過《紓困條例部分條文修正案》，除將預算上限增至8400億元之外，還通過「前往離島之港口、機場設置快篩站，入境離島者全面篩檢」等附帶決議。但指揮中心並未遵循，只有條件地做了前面的一半，後面的一半「入境離島者全面篩檢」，則根本禁止離島政府做。公然違反立法院決議，真是好大的膽子！

按照《地方制度法》，「衛生及環境保護事項」本來就屬於地方自治事項；而依據《傳染病防治法》規定，地方主管機關在傳染病發生或有發生之虞時，可以「限制或禁止傳染病或疑似傳染病病人搭乘大眾運輸工具或出入特定場所」。

在目前新冠疫情處於第3級警戒期間，金、馬、澎離島政府堅持對入境者實施快篩，於情於理於法，都站得住腳。中央霸道顢頇，離島不必甩他，就算將來要打憲法官司或是聲請釋憲，此時此刻地方政府都有權力繼續執行既有的措施。奉勸蘇貞昌收回成命，免得自取其辱、甚至延誤防疫。