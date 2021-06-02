針對地方政府及民間購買或捐贈疫苗，中央疫情指揮中心表示，除須依法檢附八大申請文件之外，並應符合疫苗安全、法律責任與接種部署三大層面，遵守「由中央政府與原廠簽約採購」、「由中央政府統籌分配執行」兩大原則。撇開政治動機不論，此看似「依法行政」，實則曲解法律真義，更悖離公益為先的政府施政原則！

防杜疫病的傳染蔓延，維護藥品疫苗的使用安全，政府責無旁貸，但絕不能因此作為阻撓合格疫苗引進的藉口。此次國內疫情嚴峻，醫療量能幾近崩潰，取得疫苗緩解疫情已是當務之急。因此，政府應排除一切障礙，盡速取得國際間認證合格疫苗，方能達成《傳染病防治法》規定「杜絕傳染病之發生、傳染及蔓延」的公益目的。

《傳染病防治法》及《藥事法》固然規定，擬定「預防接種」在內的傳染病防治政策及計畫，以及專案核准製造或輸入緊急的疫苗藥物，均屬中央主管機關權責。然而法律賦予中央主管機關的權限，在於「擬定政策計畫」及「管制藥品疫苗安全」，所謂「中央統籌辦理」並非要求事必躬親包辦一切事務。

對於地方政府申請洽商進口，或是民間團體出資購買海外原廠疫苗捐贈政府使用，或提供管道途徑，媒合促成向原廠採購等行為，中央主管機關應是極力維護疫苗合法安全進口，如果有緊急授權或供應配送技術不足，則須排除程序障礙，或是提供必要技術，以求盡快取得疫苗。倘若堅持「疫苗統一由中央政府向原廠採購」，固然阻斷地方政府及民間購贈疫苗，但對於日本政府可能贈予的疫苗，指揮中心又該如何自處？如何自圓其說？

《藥事法》固然規定，為預防、診治危及生命或嚴重失能之疾病，或因應緊急公共衛生情事之需要，中央衛生主管機關得專案核准特定藥物之製造或輸入，即「緊急使用授權」。然而中央主管機關的權限僅止於「專案核准」之權，更不能假藉「疫苗藥品製造輸入核准權」，創設出「必須由中央政府與原廠簽約採購」法無明文的原則，否則即是曲解法律，而屬權力的濫用。

事實上，在防治新冠肺炎疫情，中央主管機關早已啟用「緊急使用授權」機制，例如核准「瑞德西偉」、「清冠一號」用藥的製造輸入，甚至對於還未完成三期臨床試驗的國產疫苗，蔡英文總統即預告採購施用，中央疫情指揮官陳時中也掛保證「安全有效」，中央政府如此廣開「緊急使用授權」的大門，卻唯獨對地方政府及民間購贈疫苗的輸入，設下層層關卡，甚至增加法律未有之限制。這不但有違平等原則，也與民意處於平行時空。

綜觀世界各國的防疫表現，如能事急從權、隨宜變通者，方可應付變局，進而控制疫情。反之，墨守成規師心自用，不但疫情如野火燎原，人民性命只怕也在旦夕之間。政府固應管理疫苗的安全性，但不能冷漠地關上可能取得的管道。畢竟人命關天，我們沒有怠忽的本錢！

（作者為國政基金會內政法制組副召集人）